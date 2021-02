TA: Industriële grondstoffen door het dak

Het is niet alleen de aantrekkende aandelenmarkt van China die een positieve boodschap uitzendt voor de VS, maar ook verschillende belangrijke grondstoffen die zwaar worden gebruikt door de Chinese industrie.

De belangrijkste hiervan is koper, waarvan de prijs dient als een barometer voor de gezondheid van de wereldeconomie.

"Dr. Koper ”heeft dit jaar een indrukwekkende opleving doorgemaakt - deels vanwege krappe voorraden - maar ook vanwege de toegenomen industriële vraag (om nog maar te zwijgen van het verwachte toekomstige gebruik).



Een koperprijs die stijgt, kan daarom worden beschouwd als een voorbode van kracht voor de Amerikaanse economie.





Goed voor AEX .



The only way is Up