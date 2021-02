BeursVandaag: Saai, maar loeispannend

Niet veel, niet erg, maar de start is rood en de stijgingsvaart raakt er wel een beetje uit.

Kan ook bijna niet anders denkt u misschien terecht na al dat geweld en de opgaande trend is nog gewoon intact. Misschien ben ik zelf gewoon te ongeduldig, omdat ik, als is het maar 0,01 indexpunt, die stokoude en ook wel traumatische all time high van de AEX van bet bord wil zien gaan. Weg met dat kreng :-)

Er is in ieder geval geen echte trigger nu voor de daling. Dit maakt Reuters er van en wat mijn jaarscenario is, is het dagscenario van het persbureau. En wie weet hebben aandelen al getopt, zou kunnen, maar dat lezen we altijd pas achteraf aan de graifeken af. Überbullishe signalen te over, dat is het probleem niet.

Asian shares turned mixed on Monday as expectations for faster economic growth and inflation globally battered bonds and boosted commodities, while rising real yields made equity valuations look more stretched in comparison.

Shares turn cautious as bond yields, commodities surge https://t.co/nkGlYn1pSx pic.twitter.com/sIVC0lu0L5 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 22, 2021

Ik vind het doorgaans onzin om dagbewegingen te verklaren - er is domweg nooit enig hard bewijs voor - maar misschien heeft Reuters wel een puntje. De Amerikaanse rente staat namelijk alweer vier basispunten hoger. De Duitse en Nederlandse openen net twee bp'tjes hoger op -0,22% en -0,29%.

Deurtje verderop staan commodites te gillen. Dit is Bloomberg Commodity Index, waar álles in zit. U kent de riedel: stijgen gronsstofprijzen plus aantrekkende consumenten- en producentenvraag > inflatie > hogere rente > aandelen minder aantrekkelijk.

Voorbeurs Damrak is er B&S Group met jaar cijfers. Gegeven de omstandigheden (weet u nog, óóit bevoorrade het bedrijf... cruiseschepen) zijn die best knap? Omzet en ebitda vallen mee en het bedrijf keert zelfs een duppie dividend uit.

Marktbreed is er echt helemaal niks te doen, er is geen richtinggevend nieuws. In de agenda komt u de voorlopende Duitse indicator Ifo Geschäftsklima tegen en de de ECB-president spreekt vanmiddag.

Kijk maar rechtsonder, het zijn de commodities die het 'm doen. Koper de gekste. Zink dan weer niet, maar wat wilt u ook met zo'n naam? Niet in beeld, maar bitcoin deed dit weekend al ruim $58K, maar daalt nu -0.8%.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:59 Koperprijs op hoogste niveau sinds 2011 door economisch optimisme

07:47 Chinese interesse voor autoproductie bij VDL Nedcar

07:18 Luchtvaartsector en chipbedrijven zetten Nikkei op winst

00:04 Huizenprijzen stegen in januari het meest in ruim twee jaar

21 feb Cijferseizoen loopt ten einde op beurzen

21 feb 'China scherpt regels voor onlineleningen aan'

21 feb Minder strenge coronaregels voor truckers vanuit Groot-Brittannië

21 feb 'Taalapp Babbel en datingbedrijf ParshipMeet willen naar beurs'

21 feb 'Commerzbank rekent op vertrek 15 procent klanten'

21 feb Volkswagen heeft ook tekort aan accu's

21 feb 'Britten willen import Europees mineraalwater aan banden leggen'

21 feb NVM-baas Hoes: laten we proberen te versoepelen

20 feb '20 procent winkels moet sluiten als ze niet snel open kunnen'

20 feb Ondernemers: doe sectoren op zijn minst gedeeltelijk weer open

20 feb Google ontslaat onderzoeker na rel over diversiteit en censuur

20 feb Winkeliers en horecabranche boos na uitlatingen De Jonge

20 feb Amerikaanse regering vraagt Taiwan om hulp vanwege chiptekort

20 feb Elon Musk: koers bitcoin en ethereum lijkt hoog

20 feb KLM wil 'toonaangevende touroperator' worden

20 feb Belgische justitie onderzoekt grote witwaszaak Degroof Petercam

19 feb Taxidienst Uber in het rood op rustig Wall Street

19 feb VS schikken met betaaldienst BitPay rond schenden sancties

19 feb Texaanse werknemers Citigroup mogen schuilen op kantoor voor kou

19 feb Beurs Amsterdam gaat met winst weekend in

19 feb Marktwaarde bitcoin naar ruim 1000 miljard dollar

Analistenadvies luidt:

ASR: naar €37 van €33 (neutral) - Credit Suisse

Galapagos: naar €87 van €95 - RBC

Besi: naar €75 van €60 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda kent een voorlopende Duitse indicator en de ECB-president spreekt

08:00 B&S Group Q4-cijfers

08:00 Retail Estates Q4-cijfers

10:00 Duitsland Ifo business klimaat feb 90,4

15:30 speech ECB-president Christine Lagarde

En dan nog even dit

Het gaat maar door:

Bestaande koopwoningen waren in januari 2021 9,3 procent duurder dan in januari 2020, de grootste prijsstijging in ruim 2 jaar.https://t.co/KlrCAQRwUn pic.twitter.com/MJVibdGFDe — CBS (@statistiekcbs) February 22, 2021

Samen...

Brouwer AB InBev: een kwart van de horeca staat op omvallen https://t.co/ztKnZnPV7f pic.twitter.com/sHR5XlNK7v — RTL Z (@RTLZ) February 22, 2021

Verhip:

The gap! The 10-year US Treasury Yield has further to rise. Chart by @AndreasSteno pic.twitter.com/zfQxWYN4r0 — jeroen blokland (@jsblokland) February 21, 2021

Als u een reden zoekt:

JUST IN: Nickel tops $20,000 a ton https://t.co/KYbX8lZShc — Bloomberg Markets (@markets) February 22, 2021

Dividend, het woord valt amper en ook dat is een teken dat de koersen hard gaan.

Global dividend payouts forecast to revive in 2021 https://t.co/SVCjCEMWFT pic.twitter.com/MefeGQORrC — Reuters Business (@ReutersBiz) February 22, 2021

Deze naam valt vaker en kijk aan, dat is meer dan Tesla met auto's bouwen verdient:

Tesla has made about $1 billion in profit on its bitcoin investment, analyst estimates https://t.co/DRpXD3QpGV — CNBC (@CNBC) February 22, 2021

Nee, natuurlijk niet. Wie gaat er nou toegeven aan een buitenlands bedrijf?

Australian won't change planned content laws despite Facebook block - lawmaker https://t.co/1mc9HiUN6r pic.twitter.com/tf1IzPZVkK — Reuters Business (@ReutersBiz) February 22, 2021

Wie houden we dan nog over om naar de beurs te komen? Ik zie ook veel te weinig dagelijkse hel en verdoemenis predikers.

The American love affair with stocks is deepening as everyone from frenetic day-traders to staid institutions dive further into the market https://t.co/y3NBw77oVf — Bloomberg Markets (@markets) February 22, 2021

Veel plezier en succes vandaag.