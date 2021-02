TA: AEX daagt all-time high uit

Hoewel de AEX haar intraday all-time high van 703,18 punten van 21 jaar geleden nadert, blijft de markt technisch goed liggen.

De Nederlandse beurs blijft binnen uptrend. Het patroon met hogere koersbodems is in tact. Het technisch plaatje geeft aan dat beleggers nog steeds op kleine dips blijven (bij-)kopen.

Draagvlak blijft sterk

Ook het draagvlak onder de Nederlandse beurs blijft ijzersterk, wat aangeeft dat het aantal stijgende aandelen dagelijks toeneemt. We leiden dit af aan de Advance/Decline-lijn, ook wel A/D ratio genoemd, die het aantal dalende met stijgende aandelen tegenover elkaar afzet.

De A/D-ratio meet elke dag hoe het draagvlak van de Nederlandse beurs is. Indien er dagelijks meer stijgende dan dalende aandelen zijn, zal de A/D-ratio oplopen. Nu de A/D-ratio nog steeds opwaarts tendeert, blijft het draagvlak onder de markt dus sterk. Belangrijk is dat dit fenomeen synchroon optreedt, in combinatie met de opleving die de AEX nog steeds doormaakt.



Hoewel wij rond het all-time high van 703,19 punten technisch rekening houden met winstnemingen, zien we dat in het technische plaatje niet terug. De AEX gaat nu de koerspiek van 2000 rond 703,18 uitdagen.



Vandaag bespreek ik de AEX index, alsmede de Advance/Decline-ratio.

Nederlandse beurs blijft binnen uptrend

In de recente correctie vormde de AEX-index een hogere bodem binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de januaritop weet te blijven, wordt het technische beeld bevestigd.

De AEX gaat nu de koerspiek van september 2000 rond 703,18 uitdagen. Er ligt steun op 632,12 punten (de bodem van 21 februari 2020).

Zolang de de stijging van de AEX wordt ondersteund door een positieve A/D ratio, is er sprake van een sterk draagvlak.







A/D-ratio

De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs draait weer omhoog. Het aantal stijgers blijft nog steeds groter dan het aantal dalers.

Zolang de de stijging van A/D ratio synchroon verloopt met die van de AEX, is er sprake van een sterke technische conditie.







Uitleg A/D ratio

De Advance/Decline ratio, ook hoog/laag verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers. Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline ratio oplopen.

In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien. Doorgaans is de Advance/Decline ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.



De Advance/Decline ratio geeft doorgaans een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator geeft aan dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is. Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.