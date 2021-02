Slotcall: Besi straalt, Fugro daalt

De AEX (+0,8%) sluit een roerige week positief af. Het sentiment is goed mede dankzij beter dan verwachte inkoopmanagersindices over de Duitse industrie.

Wat vooral opvalt, is dat cyclische aandelen de weg omhoog vinden. ING (+3,5%), Aegon (+3,7%) en ArcelorMittal (+3,9%) zijn hiervan het voorbeeld. Defensieve havens zoals Ahold (-0,4%) en Unilever (-1,3%) moeten het daarentegen weer ontgelden.

Het lelijke eendje op de beurs is Fugro (-6,8%). De bodemonderzoeker kampt nog altijd met bijzonder lastige marktomstandigheden. De olieprijs stijgt weliswaar fors, maar de investeringen van grote olieconcerns blijven achter.

De jaarcijfers maken dit pijnlijk duidelijk. Zowel de omzet, cashflow als outlook vallen vies tegen. Gelukkig deed Fugro afgelopen jaar een emissie, waardoor de schuldgraad momenteel geen onderwerp van gesprek is.

Besi

De markt reageert razend enthousiast op de jaarcijfers van Besi (+4,2%). Met een reden, want de chipper leverde een indrukwekkende outlook af. Het management rekent voor het lopende kwartaal op een omzetgroei van 30 tot 40% ten opzichte van Q4 2020.

Ter vergelijking: de consensus was dat de omzet in het eerste kwartaal stabiel zou blijven. Nu wordt dus duidelijk waarom de koers van Besi dit jaar met 31% is gestegen. De IEX-Beleggersdesk rekent voor dit jaar op een winst per aandeel van €2,50.

Of het aandeel tegen een getaxeerde winst van 25 koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag en dus is het weer tijd voor een nieuwe podcast. Arend Jan en ik bespreken op luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen van de afgelopen week.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Voormalig Fed-bestuurder ziet overwaardering in sommige sectoren

Galapagos bezint zich

De fenomenale cijfers van Besi

Ahold is niet helemaal netjes met zijn outlook

Een vergelijking tussen BAM en Heijmans

Is Alfen koopwaardig?

Fugro: Alles zit tegen

Het drama Air-France-KLM

De hearing over GameStop: zwak verhaal Robin Hood

De podcast is te vinden onder andere in Spotify, Google Play en iTunes. Ook kunt u gewoon op onderstaande link klikken.

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,2%

AEX deze maand: +6,3%

AEX dit jaar: +8,6%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +9,0%

Bitcoin op record

De winsten van aandelenbeleggers vallen in het niet bij de winsten van cryptobeleggers. De bitcoin stijgt meer dan 14% en koerst op het hoogste niveau ooit. Goud (-2,1%) is een stuk minder populair.

AEX

De rentes vliegen de laatste weken flink omhoog. Dit betekent goed nieuws voor de banken ING (+7,2%) en ABN Amro (+5,9%). Ahold (-4,8%) wordt afgestraft vanwege zijn zwakke outlook. Walmart verhoogt het loon voor zijn vakkenvullers naar $15. De vrees is dat Ahold snel zal volgen.

AMX

Het is mij een compleet raadsel waarom Basic-Fit (+5,3%) bovenaan staat. Flow Traders (+3,4%) profiteert van een koopadvies van Bank DeGroof. Vopak (-6,5%) leverde een sobere outlook af en staat nu op de laagste koers sinds juni 2019.

ASCX

De jaarcijfers van BAM (+12,8%) werden bijzonder slecht ontvangen, maar toch behoort de bouwer deze week tot de grote winnaars. Baas boven baas is Heijmans (+20,8%). In de podcast leg ik uit waarom Heijmans het zoveel beter doet dan BAM.

