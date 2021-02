BeursVandaag: Ga er maar weer voor zitten

De futures zijn gedraaid na pardoes een ruime dalingsdag. Helaas gaat de AEX alleen met een wonder op een all-time high het zonnige weekend in.

Anderhalve week geleden ging het hier in dit land trouwens nog over een Elfstedentocht. Het is niet eens meer het beurssentiment dat het snelste kan draaien. Enfin, we doen het vandaag met een paar bedrijfscijfers, de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices uit onder meer Duitsland en de VS.

Besi verlaat de verwachtingen en de sterke vraag houdt aan, meldt het bedrijf. Het is weer een en al double digits en de nieuwe orders voor het lopende kwartaal liggen volgens het bedrijf nu al hoger dan in het vorige.



Fugro haalt net de omzetverwachting 2020 niet en alle cijfers en parameters vallen (zoals verwacht) lager uit dan een jaar eerder. Dit jaar moet beter worden, vooral dankzij windprojecten.

Verder zijn er nog cijfers van Acomo (hier), Kendrion (hier) en Nedap (hier)



Zou ik bijna Galapagos nog vergeten. Hier de cijfers over 2020 - ultimo jaar €5,2 miljard in kas - die u niet wilt weten, de biotech bezint zich over haar toekomst en dit kom ik nu tegen:



Dan hét topic gisteravond, de úrenlange Gamestop hearing in het Congres. Het is lastig om conclusies te trekken, maar als ik zo vrij mag zijn dan bleek dat Robinhood een onvolwassen broker is, die ad hoc beslist en veel zaken niet op orde heeft. De klant van Robinhood is ook de markt en niet de belegger of handelaar.

Daar wringt ook de schoen. Verder ging het vooral over het ingewikkelde Payment For Order Flows, PFOP. Check hier uitleg. Enerzijds hebben we er allemaal voordeel van omdat de market makers als geen anders transactiekosten drukken, maar het is vaak, zeker voor leken, duister wat, hoe en waar er precies met de orders gebeurd.

Hij kreeg amper vragen, maar de bloemen waren wat mij betreft voor de Melvin CEO, die waardig op de blaren zit. Geen onvertogen woord en hij gaf niemand ook maar ergens de schuld van. Daar kunnen héél veel beleggers, handelaren en gokkers een voorbeeld aan nemen, die (meteen) lopen te wijzen bij verliezen.

The CEOs of Robinhood, Reddit and others testified in a hearing on the GameStop trading frenzy today — but did lawmakers actually get any answers? @Kr00ney has the details. pic.twitter.com/SR04KbX9MD — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) FFebruary 19, 2021

Hier de opening en het houdt niet over.



Marktbreed is het allemaal een beetje miezerig, maar we kunnen ook niet altijd keihard stijgen. Bitcoin doet het boven $51K. Houd het in de gaten, de Duitse en Amerikaanse rente stijgen weer twee basispunten.



Oh ja, de Amerikaanse minfin had gisteravond nog een opmerking:

YELLEN SAYS IN CURRENT LOW-INTEREST ENVIRONMENT, VALUATIONS VERY HIGH, NEED TO BE CAREFUL IN SOME SECTORS — *Walter Bloomberg (@DeItaone) February 18, 2021

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

08:02 Chipbedrijf Besi ziet sterke vraag uit autosector door tekorten

07:45 Elon Musk: beter om bitcoins te hebben dan dollars en euro's

07:21 Nikkei blijft net boven de 30.000 punten

06:45 'Situatie winkelstraat is in januari enorm verslechterd'

06:22 Industriële omzet nog steeds stuk lager door corona

06:21 CBS: energie begin dit jaar wat minder duur

06:21 Rotterdamse haven komt met overslagcijfers over coronajaar

18 feb Galapagos bezint zich na recente tegenvallers

18 feb Wall Street maakt deel verliezen goed, Walmart daalt

18 feb 'Techbedrijven willen van belasting op online reclame af'

18 feb Game-ontwikkelaar Bungie opent kantoor in Amsterdam

18 feb Vastgoedbeleggers hekelen huurbevriezing sociale huur

18 feb Onderhandelingen schoonmaakbranche uitgesteld tot na de zomer

18 feb Beurzen Europa stevig omlaag na reeks slechte resultaten

Analistenadvies luidt:

Ahold Delhaize: naar €22 van €24 (neutral) - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 Allianz Q4-cijfers

08:00 Danone Q4-cijfers

08:00 Renault Q4-cijfers

08:00 Besi Q4-cijfers

08:00 Fugro Q4-cijfers

08:00 Kendrion Q4-cijfers

08:00 VK detailhandelsverkopen jan +1,2% MoM

09:15 Frankrijk manufacturing PMI feb 50,5

09:15 Frankrijk services PMI feb 48,5

09:30 Duitsland manufacturing PMI feb 57,0

10:00 EU manufacturing PMI feb 54,3

10:00 EU services PMI feb 45,9

15:45 VS manufacturing PMI feb 56,5

15:45 VS service PMI feb 53,6

16:00 VS verkopen bestaande woningen jan 6,55M

En dan nog even dit

De grootse daling deze maand. Met een nul voor de komma:

WATCH: Stocks on Wall Street close lower after worse-than-expected report on jobless claims https://t.co/6oZapdPcpW pic.twitter.com/7FQzy1Z2HL — Reuters Business (@ReutersBiz) February 19, 2021

Vandaag:

Biden to debut at G7 with vaccines, economy and China in focus https://t.co/QnJbzIGn60 pic.twitter.com/mqLXQQEJ1F — Reuters Business (@ReutersBiz) February 19, 2021

Duidelijk:

Yellen says U.S. will keep tariffs on China in place for now https://t.co/ZjprTra0X1 pic.twitter.com/6pZ2MtKaly — Reuters Business (@ReutersBiz) February 19, 2021

Zowel in California als Texas, niet de minste Amerikaanse staten, is het grid gewoon een zootje.

From @Breakingviews: What caused the Texas power outage? @rob_cyran explains the fundamental problem pic.twitter.com/guCNOHbKiU — Reuters Business (@ReutersBiz) February 19, 2021

De grote jongens, nu ook Carl Icahn, stappen in oliebedrijven en groene energie...

Why even pristine Sweden struggles with green energy https://t.co/7KFyl50PGF — Bloomberg Markets (@markets) February 19, 2021

Huh?! Daar ligt ook sneeuw op.

Een pionier met zijn Amsterdamse notering! Hij kwam hier destijds wel zijn in beste pak en hele entourage, want hij vond het een eer de gong te mogen luiden op de oudste beurs ter wereld. Eat that, Adyen.

Ackman details 2020 performance, names female investment team member https://t.co/ywpjQC60RE pic.twitter.com/HfNgSADAgj — Reuters Business (@ReutersBiz) February 19, 2021

Inderdaad! Geldt voor alle tycoons. Denk er een sover na. Misschien is het niet zozeer dat zij te rijk zijn, maar dat de rest (al decennia) achterblijft. De rest wil alleen al decennia meer overheid en dat is nu eenmaal uit eigen portemonnee.

Elon Musk made $180M when PayPal was acquired in 2002.



He put $100M in SpaceX, $70M in Tesla, and $10M in Solar City. He borrowed money for rent.



Now, he's worth $190 billion.



The greatest entrepreneurs aren't driven by money; it's a byproduct of success. pic.twitter.com/zwXRg3Nlvo — John Pompliano (@JohnPompliano) February 18, 2021

Oh wacht, Elon Musk heeft ook nog wat geroepen:

To be clear, I am *not* an investor, I am an engineer. I don’t even own any publicly traded stock besides Tesla.



However, when fiat currency has negative real interest, only a fool wouldn’t look elsewhere.



Bitcoin is almost as bs as fiat money. The key word is “almost”. — Elon Musk (@elonmusk) February 19, 2021

Oh jee, dan deze nog :-)

This calls a lot of market theories into question...



"A white swan has been turned black by what is thought to be printer toner dumped in a pond." (via @BBC)https://t.co/WfLa84ZC8H — Tadas Viskanta (@abnormalreturns) February 18, 2021

Veel plezier en succes vandaag.