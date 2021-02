IEX in 2020: Resultaat boven verwachting

De beursgenoteerde IEX Group, moederbedrijf van deze site, publiceerde vanochtend de jaarcijfers 2020. Hieronder het volledige persbericht van IEX Group.

Succesvolle turn-around: duidelijk positief bedrijfsresultaat

IEX presteert in 2020 beter dan verwacht

(Amsterdam, 19 februari 2021) IEX Group is verheugd te kunnen meedelen dat de resultaten over geheel 2020 zich beter hebben ontwikkeld dan verwacht.

Over de eerste jaarhelft 2020 was sprake van een omzetdaling van 4 procent. Op basis van de voorlopige cijfers is de omzet over geheel 2020 met ruim 6 procent gestegen tot €4,1 miljoen.

Als gevolg van COVID-19 en de lockdown waren financiële instellingen terughoudend in hun marketinginspanningen, wat een drukkend effect had op de directe advertentie-inkomsten. De groei van betaalde beleggingsanalyse en advies (IEX Premium) en de toename van de programmatic sales zorgden per saldo voor een stijging van de omzet.

De combinatie van een hogere omzet en strakke kostenbeheersing zorgde voor een succesvolle turn-around van het bedrijfsresultaat (EBITDA). Het bedrijfsresultaat verbeterde met ongeveer €1,2 miljoen, van -€0,6 miljoen naar +€0,6 miljoen.

Positief over 2021

Het nettoresultaat is met €1,0 miljoen verbeterd en komt met -€0,1 miljoen bijna op break-even. Zonder bijzondere lasten (verband houdend met de financiële structurering) was ook het nettoresultaat in de plus geëindigd.

Eind december 2020 heeft IEX Group mededelingen gedaan over de versterking van het eigen vermogen met minimaal €0,5 miljoen en de uitgifte van 5-jarige obligaties (rente 7%). Er is voor een bedrag van €0,7 miljoen aan obligaties geplaatst.

IEX is positief gestemd over de perspectieven voor 2021. Daarover zal nadere informatie worden verstrekt bij de publicatie van de definitieve resultaten over het boekjaar 2020.

IEX Group NV

Het boekjaar van IEX Group loopt van 1 januari 2019 tot en met 30 december 2020. Dit persbericht heeft betrekking op het kalenderjaar 2020. Op deze voorlopige cijfers is geen accountantscontrole toegepast.