TA: Bubbels en zeepbellen

Niet alle bubbels zijn gelijk. De Internetbubbel van 2000, die geploft is en gebodemd heeft in 2002, heeft toch een mooie come-back gemaakt. Er is een verschil tussen een veelbelovende nieuwe technologie als het Internet, biotech, 3D printen, AI en robotica, zelfrijdende auto's, treinen, viegtuigen en boten, distributed ledger technology en een uit de hand gelopen oplichtingsschema als de Mississippi bubbel uit begin 1700. Alle bewegingen op de beurs zijn het resultaat van hoop en vrees en alterneren daartussen. Bij een bubbel zijn de bewegingen enkel wat extremer. Met name technische analyse zou voldoende handvaten moeten geven om deze bubbels winstgevend te manouvreren. Bubbels die de auteur vergeten is op te noemen, en die wel wat belangrijker zijn dan een aandeeltje Tesla of bitcoin: de rente en onroerend goed. Met name als de rente gaat stijgen, waar het nu toch op lijkt, is het afgelopen met easy money, torenhoge aandelenkoersen of vijfmaal je inkomen lenen voor een woonstubbe. Het is dan afgelopen met de schuldenberg die zal leeglopen waardoor alle banken in de problemen komen, mogelijk plat gaan. Of meer massief geldrukken dat risicoloos kan oplossen mag betwijfeld worden. In die zin zit de complete financiele sector in een bubbel, mede als we kijken naar het percentage van het bnp wat wordt ingenomen door financiele dienstverlening.