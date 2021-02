Slotcall: Correctie

De AEX (-1,2%) noteerde in de loop van de handelsdag steeds dieper in het rood. Met name ING (-3,1%) en Royal Dutch Shell (-2,8%) hebben hun aandeel in deze daling.

Diverse nieuwsmedia leggen de oorzaak bij een tegenvallend cijfer over het aantal jobless claims in de VS. Het aantal mensen dat afgelopen week voor het eerst een werkloosheidsuitkering aanvoeg, klom naar 861.000 terwijl de markt rekende op een daling tot 765.000.

Het gaat echter een stap te ver om dit als hoofdoorzaak aan te wijzen. Op het moment dat het cijfer uitkwam koersten de markten al aardig in het rood. Soms zijn er van die dagen dat de beurs er geen zin in heeft. Zie het vooral als een gezonde correctie. Tot vandaag steeg de AEX 10%.

NN Group

De tweede halfjaarcijfers van NN Group (-4,4%) worden door de markt niet gepruimd. De tegenvaller zit hem met name in de tegenvallende kapitaalgeneratie van €450 miljoen. Hierdoor kwam de solvabiliteitsratio (210%) ook wat lager uit.

Niettemin staat het bedrijf er financieel sterker voor dan ASR (199%) en Aegon (196%). NN Group kan het zich daarom permitteren om ruimhartiger te zijn in de richting van zijn aandeelhouders dan ASR en Aegon.

De grootste Nederlandse levensverzekeraar stelt een slotdividend voor van €1,47 per aandeel. Het totale dividend over boekjaar komt daarmee uit op €2,33 en dat impliceert een dividendrendement van 6,5%. Of het aandeel ook koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

BAM

De jaarcijfers van BAM (-6,2%) voldoen niet aan de verwachtingen van beleggers. De eerste helft van 2020 had de bouwer te kampen met een nettoverlies van €234 miljoen. Het derde kwartaal was als enige winstgevend afgelopen jaar. Daardoor wist het bedrijf in de tweede helft van afgelopen jaar een aangepaste brutowinst van €168 miljoen te boeken.

€132 miljoen daarvan is echter verkregen door de verkoop zijn 50%-belang in BAM-PPP aan PGGM. De verliezen heeft het bouwbedrijf voornamelijk te danken aan – hoe kan het ook anders – corona.

Toch is dat niet de enige boosdoener. Flinke kostenoverschrijding bij twee projecten van BAM International zijn medeverantwoordelijk voor een verlies van €110 miljoen bij deze divisie. Het is aan de nieuwe CEO Ruud Joosten om ervoor te zorgen dat het vertrouwen van beleggers weer terugkeert.

Benieuwd wat de beleggersdesk adviseert na deze jaarcijfers? Lees dan de analyse van BAM hieronder.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan wederom in een brede lijn omhoog. In dit tempo moeten we in Nederland weer rente gaan betalen over onze leningen.

Nederland: +3 basispunten (-0,27%)

Duitsland: +2 basispunten (-0,35%)

Italië: +6 basispunten (+0,64%)

Verenigd Koninkrijk: +5 basispunten (+0,63%)

Verenigde Staten: -0 basispunten (+1,30%)

Brede markt

De AEX zakt 1,2% en daarmee presteren we aanmerkelijk slechter dan de Duitsers (-0,2%) en Fransen (-0,7%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klimt 8,9% en noteert 23,4 punten.

Wall Street koerst zo'n 1% in het rood.



De euro klimt 0,3% en noteert 1,208 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,1%) en zilver (-1,5%) zijn het de laatste tijd helemaal kwijt.

Olie: WTI (-0,8%) en Brent (-0,6%) houden de verliezen beperkt.

Bitcoin (-0,5%) handhaaft zich op een hoog niveau.

Het Damrak:

Ahold (-2,5%) lijkt last te hebben van de tegenvallende cijfers van Walmart (-5,2%). De zwakke update van gisteren speelt vermoedelijk ook een rol.

(-2,5%) lijkt last te hebben van de tegenvallende cijfers van (-5,2%). De zwakke update van gisteren speelt vermoedelijk ook een rol. ASR (+0,1%) presenteerde beter dan verwachte jaarcijfers. Toch lijkt vooral een koersdoelverhoging van Morgan Stanley de positieve koerstrigger te zijn. ASR: Weer meer dividend #ASRNederland https://t.co/jqrziwAHVO — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 18, 2021

(+0,1%) presenteerde beter dan verwachte jaarcijfers. Toch lijkt vooral een koersdoelverhoging van Morgan Stanley de positieve koerstrigger te zijn. De banken moeten het ontgelden. ABN Amro (-2,0%) en ING (+3,1%) kunnen niet profiteren van de stijgende rente.

(-2,0%) en (+3,1%) kunnen niet profiteren van de stijgende rente. Op een bovengemiddeld handelsvolume maakt ASMI (-4,7%) een duikvlucht. Waarschijnlijk wordt er wat winst van tafel gehaald, want een duidelijk aanwijsbare reden kan ik niet vinden.

(-4,7%) een duikvlucht. Waarschijnlijk wordt er wat winst van tafel gehaald, want een duidelijk aanwijsbare reden kan ik niet vinden. Unibail Rodamco (-2,3%) kan sinds zijn pijnlijke cijferupdate geen goed meer doen.

(-2,3%) kan sinds zijn pijnlijke cijferupdate geen goed meer doen. Fagron (+2,4%) profiteert van een koersdoelverhoging van Berenberg. Het aandeel gaat naar €27 van €24 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+2,4%) profiteert van een koersdoelverhoging van Berenberg. Het aandeel gaat naar €27 van €24 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Vopak (-3,6%) sluit op het laagste niveau sinds juni 2019.

(-3,6%) sluit op het laagste niveau sinds juni 2019. Air France-KLM (-0,3%) publiceerde zoals verwacht dieprode cijfer. Onderaan de streep resteert er een verlies van €7,1 miljard. Monsterverlies voor AF-KLM #AirFrance-KLM https://t.co/18Memhoq9A — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 18, 2021

(-0,3%) publiceerde zoals verwacht dieprode cijfer. Onderaan de streep resteert er een verlies van €7,1 miljard. Kepler Cheuvreux gebruikt de jaarcijfers van Alfen (+1,5%) vermoedelijk als smoes om het koersdoel flink te verhogen. Ik heb er gisteren toevallig ook naar gekeken en die resultaten vormen zeker geen aanleiding om het koersdoel met 30% op te krikken. Maar goed, ik ga er niet over.

(+1,5%) vermoedelijk als smoes om het koersdoel flink te verhogen. Ik heb er gisteren toevallig ook naar gekeken en die resultaten vormen zeker geen aanleiding om het koersdoel met 30% op te krikken. Maar goed, ik ga er niet over. Ordina (+5,9%) is de grote winnaar van de dag. De ICT-dienstverlener grijpt zijn sterke kaspositie aan om de volledige winst uit te keren aan zijn aandeelhouders. Over boekjaar 2020 wordt nu een dividend van €0,239 per aandeel uitgekeerd. Dat komt als een volslagen verrassing. In december keerde het bedrijf al €0,095 uit.

(+5,9%) is de grote winnaar van de dag. De ICT-dienstverlener grijpt zijn sterke kaspositie aan om de volledige winst uit te keren aan zijn aandeelhouders. Over boekjaar 2020 wordt nu een dividend van €0,239 per aandeel uitgekeerd. Dat komt als een volslagen verrassing. In december keerde het bedrijf al €0,095 uit. De jaarcijfers van Nedap (-2,9%) kwamen zojuist uit. De omzet zakte 1% en over boekjaar 2020 wordt er een slotdividend uitgekeerd van €2,25 per aandeel. Hier leest u er meer over.

(-2,9%) kwamen zojuist uit. De omzet zakte 1% en over boekjaar 2020 wordt er een slotdividend uitgekeerd van €2,25 per aandeel. Hier leest u er meer over. Ook Acomo (+2,6%) gaf nabeurs een kijkje in de boeken. Het bedrijf zegt last te hebben gehad van de coronapandemie, maar de ebitda komt op hetzelfde niveau uit als in 2019. Hier leest u het volledige persbericht.

Adviezen

Ahold: naar €22,90 en houden - Berenberg

Ahold: naar €23 van €25 en houden - Bryan Garnier

Akzo Nobel: naar €124 van €117 en kopen - Sanford & Bernstein

Alfen: naar €74 van €57,50 en houden - Kepler Cheuvreux

Arcadis: naar €32 van €30,50 en kopen - KBC

ASR: naar €38,40 van €35 en kopen - Morgan Stanley

Fagron: naar €27 van €24 en kopen - Berenberg

NN Group: naar €41 van €37,50 en kopen - KBC

Philips: naar €55 van €53 en kopen - HSBC

Randstad: naar €57 van €53,50 en houden - Citigroup

