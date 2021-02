Verrassend Fagron

U ziet dat kleine knikje naar beneden in de koers dit jaar. Misschien is die onderwaardering van Berenberg er, gelet op de grafiek met de stijging vandaag, alweer uit bij het gestage Fagron.

Onderwaardering, is dat zo? Mij valt aan de waardegrafiek op dat de laatste jaren - sinds de grote U-turn - de beurs vrij exact de winststijging inprijst. Zie de rode lijn maar, die is vrij constant en in lijn met de huidige AEX. Peers zijn er eigenlijk niet, ofwel dat is lastig vergelijken.

