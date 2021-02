BeursVandaag: Allemaal tegelijk

Als zelfs bitcoin al een tikkie daalt... Het is een beetje miezerig en nikserig voorbeurs na een dalend Wall Street..

Leest u mijn brekende cijfers-blog voor een eerste indruk van de cijfertsunami voorbeurs. Ik neem hier alleen even BAM en Air France-KLM mee, omdat die er het meest uitspringen. Hier het persbericht: de bouwer heeft cijfers, verlies en omzet vallen mee én...



... en het bedrijf heeft een strategie-update. Het gaat tot en met 2023 krimpen, minder omzet behalen dus en €100 miljoen per jaar kosten besparen. Kortom, het maar raak grote, leuke en mooie dingen bouwen wat klauwen met geld kostte is afgelopen?



Air France-KLM maakt €7,1 miljard verlies bekend?

Air France-KLM maakt €7,1 miljard verlies bekend. En dan is er niet eens gestaakt.



Marktbreed druipt de inspiratie nog niet echt van de borden af.



Kijk maar, plusjes en minnetjes wisselen elkaar af. Tech bleef wat achter op Wall Street, terwijl het ook de Fed begint op te vallen dat er wellicht inflatie in de lucht hangt. Zie de grafiekjes maar, onderaan dit stukje. Verder en sorry, dit is niet mijn beste morning call ooit, maar met zoveel cijfers is het gewoon niet te doen.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met vooral veel economische data. Kijk hier bij het CBS. In Nederland zijn alle cijfers beter, behalve het sentiment. We zijn een stelletje verwende zeurkousen met elkaar :-)

Analistenadvies zie ik nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda met nabeurs nóg meer cijfers.

08:00 Arcadis Q4-cijfers

08:00 ASR Q4-cijfers

08:00 BAM Q4-cijfers

08:00 NN Group Q4-cijfers

08:00 Air France-KLM Q4-cijfers

08:00 Ordina Q4-cijfers

08:00 Airbus Q4-cijfers

08:00 Carrefour Q4-cijfers

13:00 Walmart Q4-cijfers

14:30 VS bouwvergunningen jan 1,65M

14:30 VS Philadelphia Fed Index feb 22,0

18:00 Acomo Q4-cijfers

18:00 Nedap Q4-cijfers

22:00 Galapagos Q4-cijfers

22:00 Applied Materials Q4-cijfers

En dan nog even dit

Van technologie naar waarde, eens moet het toch een keer (of samen naar beneden)?

Technology shares led losses on the S&P 500 and Nasdaq as investors rotated out of growth stocks and concerns about inflation added some pressure on stocks. Read more https://t.co/cDVcXwUShb pic.twitter.com/39TmzIf7lc — Reuters Business (@ReutersBiz) February 18, 2021

Kom maar, kom maar, kom maar:

More 'Brexit' companies shift to the Netherlands as uncertainty persists https://t.co/WAx0E5xYVB pic.twitter.com/Qy3TyiTbF0 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 18, 2021

Oef en gisteren Amerikaanse detailhandelsverkopen +7,4%

Het valt de Fed ook op:

Fed minutes show willingness to steer past coming jump in inflation https://t.co/2VBgwuhldW pic.twitter.com/ULn97NnXVR — Reuters Business (@ReutersBiz) February 18, 2021

Dat wordt wat?

U.S. lawmakers will soon grill Robinhood and Citadel bosses over stock gyrations triggered by retail investors and subsequent trading restrictions. The outcome may be some fines but little action changing how the market works, writes @GinaChon. https://t.co/JHkur0QpKy pic.twitter.com/mfhN3o7dEC — ReutersBreakingviews (@Breakingviews) February 17, 2021

Veel plezier en succes vandaag.