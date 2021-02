Betaalbare aflossingsvrije hypotheek

45% van de NLe bevolking woont in huizen, waar ze niet alleen geen cent aflossen, maar jaarlijks een woonlastenverhoging krijgen. We noemen dat : "huur". Moet toch een angstbeving van jewelste zijn.

Ik ben me daar knots om een vermogen op te gaan bouwen voor mijn nabestaanden: familie laat zich alleen zien als er iets te halen is. Gewoon: "door huren" van de hypotheekbank, t.z.t. de hele boel verkopen en naar een klimaat- en/of fiscaal-vriendelijkere omgeving gaan. Ik zie dan wel op CNN hoe het met NL gaat. En ouderenzorg: simpel betalen uit mijn overwaarde, want in NL is toch niets te vinden voor de iets boven de bevolkingslaag met inkomen minimum+20%.

Huizen van 15 jaar geleden a € 250K gaan nu van de hand voor € 500k. ( hoekwoning uit 197: gekocht voor Hfl 79.000 nu voor € 480K). Over 15 jaar ? ? Zeker NIET goedkoper, want de bouwkosten bestaan voor dik 75% uit arbeidsloon ( bouwen + materialen vervaardigen) . Dit naast een groeiende bevolking en minder mensen per woning.



Deze hele aflossingsvrije paniek wordt maar door EEN reden gevoed: U moet op uw "zorg"leeftijd veel eigen vermogen hebben, zodat u het CAK met € 35.000/jr spekken kan. Uw buurman, die iedere 28e van de maand platzak was, zit daar gratis.