Slotcall: Cijferaars onderuit

De vergelijkingsbasis is echter 2019 en niet coronajaar 2020. Dit is niet chique, omdat 2021 ook grotendeels een coronajaar zal zijn. De IEX-Beleggersdesk verwacht dat de winst per aandeel dit jaar uitkomt op €1,93. Dit is 15% lager dan in 2020.



Ik lees in de press release aangaande 2020: Diluted earnings per share €1,30

En diluted underlying earnings per share €2,26



Heb me heel de tijd al wat gestoord over het steeds maar hanteren van die o zo mooie underlying versie. Alsof die pensioenpot niet gevuld hoefde worden.

De markt is toch niet gek? Die heeft die magere diluted eps van €1,30 wel gezien, anders was er niet zo'n koersduikeling. Vzv ik heb begrepen moet men volgens IFRS met die €1,30 rekenen. Dus zonder underlying oppoetserij.