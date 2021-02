Slotcall: Cijferaars onderuit

De AEX (-0,9%) zakt op het slot lelijk weg. Het sentiment wordt gedrukt door een cijfer over de Amerikaanse producentenprijzen. Deze stegen in januari met 1,3% ten opzichte van december, terwijl de markt slechts rekende op een plus van 0,4%.

Dit betekent dat producenten elkaar hogere prijzen doorberekenen. Als zij deze hogere prijs aan de consument doorberekenen, zal de inflatie oplopen. Als de inflatie boven de 2% uitkomt, neemt de kans toe dat de Amerikaanse Centrale Bank de rente uiteindelijk gaat verhogen.

Eind 2018 hebben we gezien wat er dan gebeurt met de aandelenkoersen: die gingen onderuit. Tenminste, tot het moment dat Fed-voorzitter Jerome Powell zijn fout in zag en de rente weer verlaagde. Ik verwacht dat Powell nu langer gaat wachten, ook als de inflatie boven de doelstelling van 2% uitkomt.

Maar goed, Powell hoeft maar een hint te geven en beleggers duikelen over elkaar heen om winst te nemen. Als mensen immers weer rente krijgen op hun spaarrekening neemt het enthousiasme om te beleggen vermoedelijk af. In Europa zal het zo'n vaart nog niet lopen. Bij ons moet het vaccinatieprogramma eerst nog serieus op gang komen.

Ahold

Ahold (-3,3%) profiteerde afgelopen kwartaal minder van de coronapandemie dan eerder gedacht. De omzet steeg weliswaar met 18% op jaarbasis, maar dat was voornamelijk het gevolg van een extra werkweek. Hiervoor gecorrigeerd klommen de opbrengsten 11%.

Mede door extra investeringen in E-Commerce viel de winstgroei van 7% per aandeel tegen. Toch zit hem de teleurstelling vooral in de outlook. De supermarktketen rekent op mid- to high single digit growth in 2021 (5 tot 10%).

De vergelijkingsbasis is echter 2019 en niet coronajaar 2020. Dit is niet chique, omdat 2021 ook grotendeels een coronajaar zal zijn. De IEX-Beleggersdesk verwacht dat de winst per aandeel dit jaar uitkomt op €1,93. Dit is 15% lager dan in 2020.

Tja, dat staat natuurlijk niet mooi in een persbericht, maar het geeft wel een reëler beeld van de werkelijkheid. Ondanks dat deze cijferupdate van Ahold niet de schoonheidsprijs verdient, ziet analist Peter Schutte kansen.

Alfen

De bleeder van de dag is Alfen (-8,4%). De energiespecialist presenteerde vanochtend de jaarcijfers en die zijn over een brede lijn iets slechter dan verwacht. De omzet kwam afgelopen jaar 32% hoger uit op €189,0 miljoen en daarmee kan het bedrijf niet voldoen aan de consensus van €195,4 miljoen.

Ook de outlook valt tegen. De energiespecialist rekent op een omzetgroei van circa 25% naar €225-€250 miljoen. Ik ging eerder nog uit van een stijging naar €260 miljoen. Op lange termijn blijft het beeld overigens rooskleurig.

Alfen installeert onder andere elektrische laadpalen en is goed gepositioneerd om te profiteren van de energietransitie. Of het aandeel ook koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

Het is opvallend dat de rentes op het cijfer over de producentenprijzen niet omhoog gaan. De uitschieter is de Zwitserse vergoeding op tienjaars staatspapier met een min van 5 basispunten.

Brede markt

De AEX zakt 0,9% en daarmee doen we het iets minder slecht dan de Duitsers (-1,1%). De Fransen (-0,4%) houden de verliezen aanmerkelijk beter binnen de perken.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klimt 7,9% en noteert 23,2 punten.

Wall Street heeft het niet vandaag. De negatieve uitschieter is de Nasdaq met een min van 1,4%.



De euro zakt 0,5% en noteert 1,204 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,9%) en zilver (-0,1%) blijven wederom achter. Goud behoort dit jaar tot de slechtste beleggingscategorieën

Olie: WTI (+0,4%) en Brent (+0,3%) houden het hoofd goed boven water.

Bitcoin (+4,4%) breekt door de $50.000-grens.

Het Damrak:

Akzo Nobel (+0,0%) is de enige cijferaar die vandaag niet wordt afgestraft voor zijn jaarresultaten. Op een lagere omzet wist de verfgigant er wederom een hogere winst uit te peuren. Ook gaat het bedrijf dit jaar voor €1 miljard aan eigen aandelen inkopen. Luxeprobleem voor AkzoNobel #AkzoNobel https://t.co/g1hcI2x9VA — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 17, 2021

(+0,0%) is de enige cijferaar die vandaag niet wordt afgestraft voor zijn jaarresultaten. Op een lagere omzet wist de verfgigant er wederom een hogere winst uit te peuren. Ook gaat het bedrijf dit jaar voor €1 miljard aan eigen aandelen inkopen. Aegon (+0,2%) profiteert van een koersdoelverhoging van Credit Suisse. Branchegenoten ASR (-1,1%) en NN Group (+0,4%) presenteren morgenochtend de jaarcijfers.

(+0,2%) profiteert van een koersdoelverhoging van Credit Suisse. Branchegenoten (-1,1%) en (+0,4%) presenteren morgenochtend de jaarcijfers. Prosus (+3,6%) profiteert van een koersdoelverhoging van Bank of Amerika. De zakenbank zet zijn targetprice op €160. Dit impliceert een upside van zo'n 45%.

(+3,6%) profiteert van een koersdoelverhoging van Bank of Amerika. De zakenbank zet zijn targetprice op €160. Dit impliceert een upside van zo'n 45%. De chippers hebben een off-day. ASML (-3,1%), ASMI (-4,2%) en Besi (-4,4%) gaan alledrie onderuit. Op Wall Street doen Nvidia (-3,4%) en Qualcomm (-2,4%) het niet veel beter.

(-3,1%), (-4,2%) en (-4,4%) gaan alledrie onderuit. Op Wall Street doen (-3,4%) en (-2,4%) het niet veel beter. Flow Traders (+4,1%) staat vanaf vandaag op het kooplijstje van Bank Degroof.

(+4,1%) staat vanaf vandaag op het kooplijstje van Bank Degroof. Vopak (-4,9%) leverde een teleurstellende outlook af. Nieuwe projecten gaan dit jaar naar verwachting €30 tot €50 miljoen bijdragen aan de ebitda, terwijl de markt rekende op €70 miljoen.

(-4,9%) leverde een teleurstellende outlook af. Nieuwe projecten gaan dit jaar naar verwachting €30 tot €50 miljoen bijdragen aan de ebitda, terwijl de markt rekende op €70 miljoen. BAM (+7,1%) presenteert morgen de jaarcijfers. Beleggers hebben er zin in. Heijmans (+4,7%) ligt er trouwens ook goed bij. Gisteren verdubbelde ING het koersdoel van de bouwer naar €15,25.

(+7,1%) presenteert morgen de jaarcijfers. Beleggers hebben er zin in. (+4,7%) ligt er trouwens ook goed bij. Gisteren verdubbelde ING het koersdoel van de bouwer naar €15,25. Ajax (-0,9%) presenteert zoals gebruikelijk gedurende de handelsdag zijn jaarcijfers. De beursgenoteerde voetbalclub rekent dit seizoen op een fors negatief resultaat.

Adviezen

Aegon: naar €4 van €3,30 en houden - Credit Suisse

Alfen: naar €62 van €58 en houden - KBC

DSM: naar €165 van €160 en kopen - Bank of America

DSM: naar €160 van €150 en kopen - Berenberg

DSM: naar €157 van €154 en kopen - Credit Suisse

Euronext: naar €120 van €117 en kopen - AlphaValue

Flow Traders: naar kopen van houden en naar €43 van €33 - Bank Degroof

Randstad: naar €68 van €65,50 en kopen - ING

Prosus: naar €160 van €130 en kopen - Bank of America

Unibail Rodamco: naar €48 van €55 en verkopen - JPMorgan Cazenove

Vopak: naar €48 van €53 en houden - KBC

