Morgen moet het dan echt gebeuren bij BAM

Gebrek aan fantasie is misschien ook wel een pré. Wie heeft niet zijn of haar buik vol van alle capriolen en fratsen (op kosten van de aandeelhouders) bij prestigieuze projecten?

Kortom, kan het interessanter op, rond en met BAM? De markt verwacht een verlies over 2020 van €0,30 per aandeel bij €6,6 miljard omzet. Verder is het aandeel op papier heel snel, heel duur geworden. Betaal nooit meer dan tien keer de winst voor een bouwer, fluisterde een analist mij ooit op een late borrel in.

Het maakt het er alleen maar spannender op. Morgen komt BAM met én jaarcijfers én strategie-update én reorganisatie. Vrijdag waren er al de juichcijfers van Heijmans, waar de beurs zo eigenwijs slecht op reageerde, hoe zat het ook weer met die Duitse sluis (?) en vandaag is er dit stuk in de Telegraaf.

Column door: Arend Jan Kamp

