Koopjes en verkoopjes Warren Buffett

Heel kort samengevat, dit is wat (Warren Buffet's) Berkshire Hathaway in Q4 2020 deed. Meest opvallend vind ik: afbouw banken, maar dus nieuw in een verzekeraar, in Chevron (!), Apple woog denk ik te zwaar en het goudavontuur was kortstondig. Eerns zien of Shell en Aegon misschien, of is dat te ver gezocht?

In Verizon, Marsh & McLennan en Chevron

Meer Merck, AbbVie en Bristol-Meyers Squibb

Minder Apple, JPMorgan, PNC, M&T, GM en vooral Wells Fargo

Uit Pfizer en Barrick Gold