BeursVandaag: Veel grote namen

De futures starten richting- en kleurloos, de rentes stijgen, commodities miezeren ook, maar bitcoin gaat maar door.

Eerst de cijfers op het Damrak, want er is weer een vrachtje. Copypaste uit mijn brekende blog. U weet het, ik werk met de Franse slag puur op basis headlines, want ik heb geen tijd voor details. Dit mag er zijn Zaandam, maar goed lijkt dit jaar niet goed genoeg voor Ahold Delhaize, dat zowat 7% op de index achterblijft.

Mooie cijfers nu, maar zijn ze dat ook stráks, is wat u de beurs bijna hardop kan horen denken de laatste tijd. De outlook is daar wellicht na: een winstverwachting met één cijfer voor de komma.

#AholdDelhaize verslaat omzet- en winstverwachtingen, laat louter double digits zien en de online cijfers licht ik uit. Het lijkt wel #Amazon. Geen idee hoe dit valt, aandeel is zowat goedkoopste uit #AEX maar wil niet echt pic.twitter.com/Yy6NY2jLx9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 17, 2021

Beetje weinig fantasie in AkzoNobel? Excuses, ik ga al te snel, het moet €1,52 dividend zijn. Die buyback is zinvoller dan een zinloze, dure overname in Finland (dat ging naar PPG), dan maar.

#AkzoNobel verslaat verwachtingen, koopt voor €1mld aandelen in en stelt €1,49 dividend per aandeel voor.



Outlook is magertjes? Wil in lijn met markt groeien en "Margin management and cost-saving programs are in place to deliver 50 basispoints increase in return on sales"#AEX pic.twitter.com/qlQu3kdv8p — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 17, 2021

Vopak dan, dat had beter gekund.

#Vopak schrijft af en haalt de consensus niet, verhoogt dividend met 4% naar €1,20 en (tweede regel) mooie woorden, maar geen cijfers voor 2021? #AEX pic.twitter.com/9oPhA2IJMf — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 17, 2021

Alfen lijkt me strikt genomen in orde, tenzij de markt een hiep hiep hoera rapportage had verwacht:

#Alfen levert, meer omzet dan verwacht, bevestigt outlook, maar met die torenhoge koers is het verder vrij lastig duiden...#AEX pic.twitter.com/TazgiQ99MG — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 17, 2021

Dan dit! De Amerikaanse rente stijgt pijlsnel - vooral vanwege inflatieverwachtingen door sneller dan verwacht herstel economie in combinatie met een verruuuiiimende Fed - en er staat al 1,30%. Europa volgt mondjesmaat. Ik vergelijk met de grote concurrente, ofwel het dividendrendement op de S&P 500.



Marktbreed ziet het er nu vlakjes uit. De AEX is al zeven dagen op rij gestegen, het record is meen ik tien of elf dagen. Moet ik opzoeken. Op lange termijn stijgt de beurs 56 van de honderd dagen. Ja, echt niet meer.



Hong Kong ligt goed, maar verder is er nu weinig te doen. Niet in het rijtje, maar bitcoins doet alweer ruim 3%.

En dan nog even dit

Ik noem maar wat. Denkt u hierbij misschien ook aan de bouwers?

En of het een bull market is...

Traders chase sky-high returns in leveraged exchange traded products https://t.co/OPVshEcI61 pic.twitter.com/QlzmLdyx9D — Reuters Business (@ReutersBiz) February 17, 2021

In Chevron en minder Apple, verder is het te veel om nu op te noemen, ik blog straks:

Warren Buffett’s Berkshire Hathaway ended 2020 with a $120 billion investment in Apple https://t.co/kwP28EQqjr — Bloomberg (@business) February 16, 2021

Hoe verrassend?

Most financial executives are not planning to invest in Bitcoin as a corporate asset this year, according to a Gartner survey https://t.co/BpCx9L5BI0 — Bloomberg (@business) February 16, 2021

Intussen zit oliestaat Texas in de kou, dan dit, ofwel het zijn rare Big Oil tijden:

Exclusive: BP offers employees shares in rallying cry for low-carbon shift https://t.co/W351FAOu8x pic.twitter.com/8OoL8pmafA — Reuters Business (@ReutersBiz) February 17, 2021

Wat. Een. Verhaal! Zo werkt het in China, volgens WSJ:

A previously unreported Chinese government investigation found that Ant’s IPO prospectus obscured the complexity of the firm’s ownership. President Xi didn't like what it revealed. https://t.co/1P1TGYB2kv — The Wall Street Journal (@WSJ) February 16, 2021

De vraag die we allemaal hebben? Ik moet het nog lezen:

Is bitcoin a good investment? We walk you through a number of considerations you should weigh before investing. https://t.co/KquQ52WGc1 — WSJ Markets (@WSJmarkets) February 16, 2021

Geen commentaar meer:

ClubHouse Media Group, a marketing firm for influencers, has surged over 1,000% this year as retail traders appear to be confusing it with the popular social media app that isn't public traded https://t.co/fuh5scIgS8 — Bloomberg (@business) February 16, 2021

Ja, ik zit bij Goldman Sachs, dit ga ik ook doen:-)

Goldman Sachs is offering money management for everyday investors through an app called Marcus Invest. Consumers can open an account with a minimum of $1,000 and will be charged an annual fee of 0.35% $GS. More here: https://t.co/X1FXV648HS pic.twitter.com/QpjnRCSEaB — Reuters Business (@ReutersBiz) February 17, 2021

Zo dus:

The surge in US inflation expectations continues unabated, highest levels in over 8 years... pic.twitter.com/Wl1EWdbTWT — Charlie Bilello (@charliebilello) February 16, 2021

Of zo:

Cartoon of the Day: Elephant In The Roomhttps://t.co/gZHCMsAvOx pic.twitter.com/Pocu9ANl7R — Hedgeye (@Hedgeye) February 16, 2021

