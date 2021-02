TA: Gas terug voor AEX

Rond het all-time high van 703,18 punten kan de AEX tijdelijk wat gas terugnemen.



De uptrend van de AEX is krachtig. De opmars van de beurs wordt bovendien goed ondersteund door relatief stevige handelsvolumes. Op dalingen van de AEX blijven de omzetten achter, maar op koersstijgingen van de beurs nemen ze juist toe.

De krachtige instroom van vers kapitaal richting de Nederlandse beurs is al sinds eind 2020 niet onderbroken. Aan de zijlijn van de markt blijven blijkbaar voldoende liquiditeiten beschikbaar, die op elke correctie worden aangewend om in aandelen te beleggen.

Instroom van vers kapitaal

De onderliggende geldstromen van de aandelenbeurs geven aan of er kapitaal naar de aandelenmarkt toestroomt. Deze kapitaalstromen meten we met de moneyflow indicator (zie uitleg en implicaties onderaan).

Eerder dit jaar waren de zware moneyflow-toppen van november al gepasseerd. De moneyflow blijft nieuwe highs bereiken. Dat impliceert dat de instroom van kapitaal verder toeneemt, terwijl de uitstroom van kapitaal nagenoeg is opgedroogd. Mogelijk kunnen er het all-time high van 703,18 punten wel winstnemingen optreden. Sinds november is de AEX inmiddels al zo'n 80 punten opgelopen, ruim 13%. Hierdoor kan de AEX tijdelijk wat gas terugnemen. Gegeven de kracht van de markt en de sterke geldstroom, zullen correcties waarschijnlijk beperkt zijn.

AEX nadert weerstand

De AEX zet de opmars voort. De RSI van de beurs (Relative Strength Index) raakt thans enigszins overbought, maar nog niet extreem.

Dit geeft aan dat de opgaande beweging van de AEX voorlopig kan doorzetten, maar dat deze nu wel in de laatste fase terecht komt. Dat impliceert dat we in de buurt van het all-time high van 2001 (703,18 punten), wat koersdruk mogen verwachten.



Het eerste vangnet bevindt rond de voormalige weerstandslijn (groene horizontale lijn) rond 632,12 punten (van 21 februari 2020). Zolang de AEX zich hierboven weet te handhaven, kunnen we positief blijven.

Concluderend stellen we vast dat de nabijheid van het all-time high uit 2001 rond 703,18 punten winstnemingen kunnen uitlokken. Gegeven de sterke technische conditie en de krachtige geldstroom, achten we het neerwaarts risico echter beperkt.







Geldstroom/moneyflow naar hoogste niveau ooit

De moneyflow-indicator van de AEX hervat de uptrend. De instroom van vers kapitaal op de Nederlandse beurs wordt voortgezet.

Bovendien heeft deze indicator het hoogste niveau ooit bereikt, wat eveneens een positief signaal is.







Uitleg moneyflow

De moneyflow-indicator van de AEX geeft de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer. In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal.

Een dalende moneyflow geeft aan dat er geld aan de markt wordt onttrokken.

Een zijwaarts tenderende moneyflow geeft aan dat de geldstromen in evenwicht zijn.

Wat zijn de implicaties van de moneyflow?

De moneyflow wordt van de beursomzetten en het koersverloop afgeleid. De moneyflow wordt als volgt beoordeeld:

Indien de moneyflow omhoog krult, geeft dat de gematigde instroom van vers kapitaal weer.

Een stijgende money flow is zeer positief. Dit geeft aan dat er nieuw geld in de markt komt. Een sterke moneyflow signaleert dus de instroom van vers kapitaal.

Indien de moneyflow neerwaarts krult, geeft dit aan dat er langzaam geld uit de markt weglekt.

Indien de moneyflow omlaag beweegt is dat negatief. Dit geeft aan dat er kapitaal aan de markt wordt onttrokken.

Een vlakke moneyflow suggereert dat de inkomende en uitgaande geldstromen in evenwicht zijn.

De analisten van Tostrams gebruiken de moneyflow niet als koop- of verkoopindicator, maar als bevestiging van het koersverloop. Het mooiste is indien de koers oploopt, met een krachtige stijging van de moneyflow, zoals thans bij de AEX index.



Maar ook bij individuele aandelen is het belangrijk dat het omzetprofiel het koersverloop bevestigt.



Bij het beoordelen van de moneyflow is het belangrijk naar afwijkingen te kijken, bijvoorbeeld indien een aandeel vlak beweegt, terwijl de moneyflow al oploopt. Dat geeft dan aan dat er nieuw geld in de markt komt.



Een ander voorbeeld is dat de koers daalt, met een stijgende moneyflow. In dat geval komt er dus nieuw geld in de markt, terwijl de koers nog daalt. Dat duidt erop dat het slimme geld actief blijft.