Slotcall: Nu al 10% rendement

De AEX (+0,3%) lijkt dit jaar niet te kunnen dalen. Year to date staat er al een dikke winst van 10% op het bord. Op de Japanse beurs na zijn we hiermee de best presterende beurs van de westerse wereld.

Deze stijging wordt gedragen door de chippers ASMI (+39,0%) en ASML (+25,7%), maar Prosus (+19,2%) en ING (+16,6%) doen ook een aardige duit in het zakje. Vandaag is het sentiment goed dankzij een meevallende ZEW-index.

Deze indicator geeft het vertrouwen weer van institutionele beleggers in de Duitse economie. Over de maand februari kwam het cijfer uit op 71,2 en dat is aanmerkelijk beter dan de 59,6 waarop de markten rekenden.

DSM

Het Nederlandse chemiebedrijf wordt beloond voor zijn jaarcijfers. Met €8,1 miljard lag de omzet afgelopen jaar een tikje hoger dan in 2019 (€8 miljard). Een knappe prestatie want de Materials-divisie heeft flink te lijden gehad onder de coronapandemie.

Deze koersstijging heeft DSM (+2,3%) vooral te danken aan zijn sterke outlook. De verwachte ebitda-marge voor 2022 komt uit op 19,9%, een verwachting die aandeelhouders tevreden stelt. Het dividend blijft ongewijzigd op €2,40 per aandeel staan.

De verwachte winst per aandeel over 2021 is €4,48, waarmee het aandeel handelt tegen circa 34 keer het getaxeerde netto resultaat.

Air France-KLM

Er is momenteel geen analist te bekennen die enthousiast is over Air France-KLM (-0,2%). Bij Sanford & Bernstein zijn ze het geloof in de luchtvaartmaatschappij zelfs helemaal verloren.

De Amerikaanse zakenbank zegt dat Air France-KLM de zwakste broeder is binnen de sector. De schuldenlast is hoog en geld wordt er momenteel niet verdiend. Sterker nog: zelfs onder gunstige economische omstandigheden is het voor de luchtvaartmaatschappij al een hele uitdaging om geen rode cijfers te draaien.

Reden voor de Amerikanen om het koersdoel te verlagen van €3 naar €1. Ook de IEX-Beleggersdesk zegt al maanden dat het slechts een kwestie van tijd is voordat er een emissie wordt aangekondigd.

Rentes

De rentes speren wederom omhoog. Let vooral op de Amerikaanse yield.

Nederland: +2 basispunten (-0,30%)

Duitsland: + 3 basispunten (-0,36%)

Italië: +1 basispunt (+0,54%)

Verenigd Koninkrijk: +4 basispunten (+0,61%)

Verenigde Staten: +7 basispunten (+1,27%)

Brede markt

De AEX klimt 0,3% en daarmee verslaan we de Duitsers (-0,4%) en Fransen (+0,0%)

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klimt 9,0% en noteert 21,6 punten.

Wall Street koerst rondom de slotstand van afgelopen vrijdag.



De euro zakt 0,2% en noteert 1,211 ten opzichte van de dollar.

Goud (-1,1%) en zilver (-1,9%) moeten het ontgelden

Olie: WTI (-0,5%) en Brent (-0,3%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (+0,9%) doorbrak intraday de $50.000-grens.

Het Damrak:

Royal Dutch Shell (-0,3%) geeft de openingswinst in de loop van de dag prijs. Met een kleine pas op de plaats is overigens niets mis. Gisteren ging het ook wel erg hard.

(-0,3%) geeft de openingswinst in de loop van de dag prijs. Met een kleine pas op de plaats is overigens niets mis. Gisteren ging het ook wel erg hard. Adyen (+2,7%) profiteert van een koersdoelverhoging van Goldman Sachs. Het aandeel gaat naar €2.800 van €2.100 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+2,7%) profiteert van een koersdoelverhoging van Goldman Sachs. Het aandeel gaat naar €2.800 van €2.100 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Galapagos (+3,7%) probeert wat te herstellen. Komende donderdag presenteert het biotechbedrijf zijn jaarcijfers. Dan weten we iets meer over de kaspositie van de onderneming.

(+3,7%) probeert wat te herstellen. Komende donderdag presenteert het biotechbedrijf zijn jaarcijfers. Dan weten we iets meer over de kaspositie van de onderneming. NN Group (+1,8%) kent een goede dag. De verzekeraar koerst momenteel slechts 5% onder zijn hoogste koers ooit.

(+1,8%) kent een goede dag. De verzekeraar koerst momenteel slechts 5% onder zijn hoogste koers ooit. ING (+0,2%) noteert vandaag €0,12 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel zo'n 1,5%. Oef, die had ik even gemist. #ING loopt niet, zoals dat heet, maar holt vandaag het ex-dividend van €0,12 per aandeel (1,23% op basis slotkoers gisteren) er uit.#AEX pic.twitter.com/eZGHXFUpK1 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 16, 2021

(+0,2%) noteert vandaag €0,12 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd stijgt het aandeel zo'n 1,5%. Op een gemiddeld handelsvolume speert Basic-Fit (+3,7%) omhoog. Groot nieuws kom ik echter niet tegen.

(+3,7%) omhoog. Groot nieuws kom ik echter niet tegen. Wellicht krijgen een aantal aandeelhouders van Alfen (-4,3%) de bibbers. Morgenochtend presenteert de energiespecialist zijn jaarcijfers. Ik hoop voor Premium in de loop van de ochtend met een update te komen.

(-4,3%) de bibbers. Morgenochtend presenteert de energiespecialist zijn jaarcijfers. Ik hoop voor Premium in de loop van de ochtend met een update te komen. Arend Jan heeft gezien dat er een shorter van SBM Offshore (+1,0%) afbouwt.

(+1,0%) afbouwt. JDE Peet's (-0,7%) is dit jaar het zwakst presterende aandeel van het Damrak. Analisten vrezen dat het bedrijf niet kan voldoen aan zijn eigen doelstellingen.

(-0,7%) is dit jaar het zwakst presterende aandeel van het Damrak. Analisten vrezen dat het bedrijf niet kan voldoen aan zijn eigen doelstellingen. Wereldhave (+2,6%) en Vastned (+1,5%) liggen sinds de publicatie van de jaarcijfers goed.

Adviezen

ABN Amro: naar €13,60 en kopen - AlphaValue

Adyen: naar €2.800 van €2.100 en kopen - Goldman Sachs

Air France-KLM: naar verkopen van houden en naar €1 van €3 - Sanford & Bernstein

ArcelorMittal: naar €21,40 van €17,60 en kopen - AlphaValue

Heineken: naar verkopen van houden en naar €84 van €75 - Oddo BHF

ING: naar €11,40 van €9,80 en kopen - Jefferies

