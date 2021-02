BeursVandaag: Vliegenden Hollander

De AEX staat dit jaar op +9,7% en dat kan gelet op de opening van de futures wellicht al +10% worden.

Ik weet niet of de index, die op 4 maart 38 kaarsjes uitblaast, ooit zo sterk is gestart. Typerend voor deze tijd is misschien wel dat het CBS slechte werkloosheidscijfers meldt en De Staatmijnen goede cijfers en outlook. DSM is de enige voorbeurs met cijfers. Die zijn goed, het concern levert in ieder geval.

De Staatsmijnen (#DSM) melden betere cijfers dan de markt verwachtte. Outlook: "Adjusted EBITDA growth rate for the Group moving into double digits" #AEX https://t.co/yJAzjR0C1S pic.twitter.com/6KlrA3athZ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 16, 2021

Houd u vast: DSM blijft met +3,8% dit jaar (op zich is dat keurig voor half februari) vér op de AEX of Vliegenden Hollander Index achter, maar lag vorig jaar goed.

#DSM reports solid full year results in a challenging COVID-19 environment, led by good results in Nutrition and with a strong recovery in Materials in Q4. Find out more here > https://t.co/B0osWWv3AT pic.twitter.com/lnbNhHMvPL — DSM Company (@DSM) February 16, 2021

U ziet het: weer hoger. We doen het vandaag met amper cijfers, maar wel de eerste voorlopende economische indicatoren over februari uit de VS en Duitsland: de New York Fed Index, beter bekend als de Empire State Manufacturing Index en de Duitse ZEW vertrouwensindex.



Marktbreed stijgt alles weer: aandelen, commodities en bitcoin. De dollar ligt de laatste beursdagen vlak. De Duitse rente doet nu even niks op -0,39%, maar de Amerikaanse doet alweer 1,22%.



Moet u de AEX zien deze maand, twee dalinkies maar. Dit is niet gezond, maar tegen stijgende koersen in preken, doe ik niet. Houd uw risico en stoplosses in de gaten, dat wel.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

ING: naar €11,40 van €9,80 (buy) - Jefferies

De agenda met die Duitse en Amerikaanse vertrouwensindex en economische indicator over februari. Dat BBP is van vorig jaar.

02:00 Beurzen China gesloten i.v.m. Lentefestival

08:00 DSM Q4-cijfers

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment feb 61,0

11:00 EU BBP Q4 -0,7% QoQ

14:30 VS New York Empire State Index feb

En dan nog even dit

Het CBS meldt:

In het tweede en derde kwartaal van 2020 groeide het aantal werklozen sterk ten opzichte van het voorafgaande kwartaal. In het vierde kwartaal verminderde het aantal werklozen met 35 duizend.https://t.co/OrqHC2mNJb pic.twitter.com/jfDf0hW1ae — CBS (@statistiekcbs) February 16, 2021

In Texas verkleumen ze:

Oil prices climb as deep freeze shuts U.S. oil wells, curbs refineries https://t.co/JRFnp6oTxn pic.twitter.com/QUwhpE7968 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 16, 2021

Crux is handel en transport, is dit niet waar Shell 2.0 op voorsorteert?

How extreme cold turned into a U.S. energy crisis https://t.co/uxEmQzaS8U — Bloomberg Markets (@markets) February 16, 2021

Want bitcoin slurpt alle stroom op :-)

Bitcoin extends its rally to an all-time high close to $50,000.



The token climbed as much as 3.6% to $49,913 in Asian trading Tuesday. https://t.co/0F0ABj4Xd8 #Bitcoin — Bloomberg Markets (@markets) February 16, 2021

Shanghai is dicht vanwege Chinees nieuwjaar, maar Hongkong is weer open. En het is meteen weer hoppa:

JUST IN: Imax leads China film stocks higher on record box office revenue during the Lunar New Year weekend https://t.co/m23y9ubKaX — Bloomberg Markets (@markets) February 16, 2021

In dit tempo is de BoJ over zoveel jaar eigendom van álle Japanse stockjes en bondjes? Ze eten er echter nog altijd goed van.

BOJ's Kuroda says stock boom reflects economic optimism, defends ETF scheme https://t.co/3S6TOYPFrl pic.twitter.com/LlRqn4qIu8 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 16, 2021

Binnenkort een notering in - waar anders - Amsterdam. Komen de dames ook gongen?!

Vivendi says it plans a stock listing for the world’s biggest music label Universal Music, home to singers such as Lady Gaga and Taylor Swift https://t.co/UFB71pJLmX pic.twitter.com/syWhxZCj3j — Reuters Business (@ReutersBiz) February 15, 2021

Onder elkaar op CNBC, misschien is deze meneer wel te veel in het nieuws:

Elon Musk: I sleep "about 6 hours" a night – "I tried less, but total productivity decreases." (via @CNBCMakeIt) https://t.co/Fk4TVgzvu6 — CNBC (@CNBC) February 16, 2021

En van deze meneer is al maanden niks vernomen. Ik zou hem graag even horen over hypes, hoge standen en algehele hijgerigheid op de beurs:

Billionaire Warren Buffett: The "one easy way" to increase your worth by 50 percent. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/NqEDKnkhEB — CNBC (@CNBC) February 16, 2021

Fusion dus. Hij is in ieder geval een universiteit drop-out en hij doet zijn uitvindingen in de spreekwoordelijke garage van zijn ouders. Dat zijn grote pré's:

This 34-year-old's start-up backed by Bill Gates and Jeff Bezos aims to make nearly unlimited clean energy. (via @CNBCMakeIt) https://t.co/0FXF1uOkG2 — CNBC (@CNBC) February 16, 2021

Tot slot nog even deze. Dan zijn we dus vanaf 1933 bezig met alle mogelijke wetten, regels, garanties en disclaimers kleine beleggers tegen Het Grote Kwaad op de beurs te beschermen. En dan met geleend geld de grootste aandelenbubbel ooit in rennen, want dat was GameStop. Niets helpt tegen hebzucht, niets.

A 25-year-old security guard was so enthusiastic about GameStop that he took out a $20,000 personal loan and used it to buy shares. Now his investment is down nearly 80%. Other small-time investors have lost big, too. https://t.co/LQMoJv64lH — The Wall Street Journal (@WSJ) February 16, 2021

Veel plezier en succes vandaag.