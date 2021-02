TA: Rijzende zon (II)

Voor het eerst in 30 jaar staat de Japanse Nikkei index boven de psychologische dertigduizendpuntengrens.

Begin 90-er jaren werkte ik op de researchafdeling van Robeco. De Japanse beurs had in het voorgaande decennium een duizelingwekkende stijging achter de rug. Niemand geloofde toen dat het technisch plaatje was gebroken en dat we in een bearmarkt zaten.

30.000-puntengrens

Anno 2021 is de 30.000-puntengrens echter geen belangrijke technische horde. Vanuit technisch perspectief was de Japanse beurs 3 maanden geleden, toen de 24.000-puntengrens werd gepasseerd, al uitgebroken. In november heb ik dat hier besproken.

Economisch nieuws lijkt de opmars van de Japanse beurs te bevestigen, nu blijkt dat groei van de Japanse conjunctuur in het afgelopen kwartaal sterker was dan verwacht. Ik blijf vast op de Japanse beurs, op lange termijn kan de Nikkei nog minimaal verdubbelen.

Potentieel probleem, vooral op korte termijn, is dat er nog weinig correcties zijn geweest om de spanning wat van de markt af te halen. Sinds het low van 20 maart vorig jaar rond 16.358 punten is de Nikkei met ruim 80% gestegen. De correcties sindsdien waren steeds minimaal.

Technisch berekenen we voor de Japanse Nikkei koersdoelen van 33.000 (5 maanden) en 36.000 (12 maanden) punten. Op langere termijn zit er nog veel meer in het vat. Op basis van de logaritmische grafieken kan een koersdoel rond 65.000 punten berekend worden. Een zware horde ligt rond het all-time high uit 1989 op 38.957,44.

Japan kort: Nikkei hervat de opwaartse trend

De Japanse beurs heeft de oude stijgende trend hervat nu de koerspiek van januari rond 29.000 punten opwaarts is doorbroken. Hiermee is een nieuwe technische verbetering opgetreden. De Nikkei vormt weer hogere toppen en bodems.

Deze stijgende trend heeft aan de bovenkant ruimte richting weerstand 33.000 punten (eerste korte termijn berekende koersdoel). Het eerste vangnet ligt rond 27.629,80 punten (bodem van 29 januari).

Japan lang: Nikkei in krachtige opwaartse trend

De Nikkei 225-index laat een krachtig patroon zien van steeds flink hogere toppen en hogere bodems. De Japanse beurs heeft medio november de langetermijn-stijgende trend ingezet nadat de koerspieken van 2018, 2019 en 2020 rond 24.000 punten opwaarts zijn doorbroken.

Eerste langetermijnkoersdoel ligt rond 36.000 punten. De 200-dagenlijn (rode glooiende lijn) laat een opwaarts verloop zien, terwijl de Nikkei-index erboven beweegt. Dit bevestigt een positieve technische conditie.

Japan meerjarig: Nikkei breekt 14-jarige weerstand

Ook de meerjarige grafieken laten zeer krachtige technische signalen zien. Nu ook een 14-jarige horde (C-C") is gebroken, kan lineair een eerste koersdoel rond 36.000 punten berekend worden. Op basis van een logaritmische verdeling ligt het koersdoel rond 65.000 punten.

Het intraday all-time high van december 1989 op 38.957,44 punten moet nog gepasseerd worden. De hoogste slotstand ooit van de Nikkei lag op 38.915,87 punten.