Slotcall: Perfect storm

Normaal gesproken blijft de AEX (+1,2%) dichtbij huis op het moment dat Wall Street een dagje vrij heeft, maar niet vandaag. Onder aanvoering van ING (+6,5%) en Royal Dutch Shell (+6,0%) vliegt de hoofdindex omhoog.

Nog 2,5% te gaan en het oude record van 701,56 punten wordt verbroken. Deze stand werd op 4 september 2000 op het bord gezet. Ter vergelijking: toen werd ik net zes jaar oud. Het wordt dus wel tijd dat het oude record uit de boeken wordt gezet.

Kijkend naar het huidige sentiment lijkt dit slechts een kwestie van tijd. Het geld klots tegen de plinten, centrale banken en overheden drukken het gaspedaal aardig in, de economische vooruitzichten verbeteren en de rente is nog altijd bijzonder laag.

Bijna alle aandelen gaan omhoog. Alleen de twee bleeders van 2021 laten het wederom afweten. Galapagos (-5,9%) en Unibail Rodamco (-1,6%) doen pijn aan de ogen. Vandaag zet HSBC het winkelvastgoedfonds op de verkooplijst. Bij Galapagos lijken een aantal partijen de handdoek te gooien.

Heijmans

De grote winnaar op het Damrak is Heijmans (+13,2%). Het bouwbedrijf profiteert van een fikse koersdoelverhoging van ING. De bank verdubbelt zijn target price naar €15,25 en handhaaft zijn koopadvies.

Analist Thijs Hollestelle is zeer enthousiast over de kasstroom en marges van de bouwer. Ook het dividend van €0,73 per aandeel is volgens hem een grote meevaller. De IEX-Beleggersdesk hanteert eveneens een koersdoel van €15.

Volgens onze analist Peter Schutte is met name de outlook sterk. Zeker gezien de stikstofproblematiek. De nettokaspositie bedraagt €37,2 miljoen en daarmee is de balans van het bedrijf sterk. Of het aandeel ook koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Basic-Fit

Basic-Fit (+2,4%) maakte afgelopen vrijdag bekend dat het middels een overbruggingskrediet €150 miljoen heeft opgehaald. Het geld wordt naar eigen zeggen gebruikt voor het opvangen van de cashburn en verdere groei wanneer de lockdownmaatregelen zijn opgeheven.

Voor een emissie op korte termijn hoeven beleggers dus niet meer te vrezen. Het ledenaantal daalde afgelopen jaar met 10%. Een kleine meevaller, omdat branchevereniging NL Actief een ledenkrimp van 30% meldde.

Basic-Fit is een aandeel waar veel verdeeldheid over heerst. Enerzijds is er een groep mensen die vindt dat het risico op langdurige lockdowns onvoldoende is ingeprijsd. Anderzijds zijn er beleggers die juist naar het langetermijnplaatje kijken en een hoog opwaarts potentieel zien.

Tot welke groep ik behoor, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De rentes gaan in een brede lijn omhoog en komen zelfs uit op het hoogste niveau sinds vorig jaar zomer.

Nederland: +5 basispunten (-0,32%)

Duitsland: + 5 basispunten (-0,39%)

Italië: +4 basispunten (+0,53%)

Verenigd Koninkrijk: +5 basispunten (+0,57%)

Verenigde Staten: +1 basispunt (+1,21%)

Brede markt

De AEX klimt 1,2% en daarmee verslaan we de Duitsers (+0,5%) met gemak. De Fransen (+1,5%) blijven ons daarentegen net een stap voor.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 6,0% en noteert 20,0 punten.

Wall Street is dicht.



De euro klimt 0,1% en noteert 1,214 ten opzichte van de dollar.

Goud (-0,2%) en zilver (+1,0%) zijn het met elkaar oneens.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+1,0%) blijven maar oplopen.

Bitcoin (-1,3%) maakt een pas op de plaats.



Het Damrak:

De financials profiteren van de stijgende rente. Aan kop gaan ING (+6,5%) en ABN Amro (+3,8%).

(+6,5%) en (+3,8%). Adyen (-2,5%) koelt na de rally van afgelopen week wat af.

(-2,5%) koelt na de rally van afgelopen week wat af. Hetzelfde geldt voor KPN (-2,5%). Vorige week spoot de koers zonder nieuws bijna 10% omhoog.

(-2,5%). Vorige week spoot de koers zonder nieuws bijna 10% omhoog. Royal Dutch Shell (+6,0%) stijgt hard. De gehele sector ligt goed. Branchegenoot Total (+4,4%) heeft de smaak ook aardig te pakken.

(+6,0%) stijgt hard. De gehele sector ligt goed. Branchegenoot (+4,4%) heeft de smaak ook aardig te pakken. ArcelorMittal (+4,5%) profiteert van een koersdoelverhoging van Goldmans Sachs. Het aandeel gaat naar €27 van €24 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+4,5%) profiteert van een koersdoelverhoging van Goldmans Sachs. Het aandeel gaat naar €27 van €24 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Kempen kan de koers van Besi (+1,0%) niet veel verder omhoog krijgen. De zakenbank zet het aandeel op de kooplijst en verhoogt zijn koerdoel van €40 naar €70.

(+1,0%) niet veel verder omhoog krijgen. De zakenbank zet het aandeel op de kooplijst en verhoogt zijn koerdoel van €40 naar €70. Boskalis (-2,1%) valt wat tegen. Vorige week speerde de koers van de baggeraar nog omhoog, omdat de Denen een nieuw duurzaam eiland willen ontwikkelen.

(-2,1%) valt wat tegen. Vorige week speerde de koers van de baggeraar nog omhoog, omdat de Denen een nieuw duurzaam eiland willen ontwikkelen. BAM (+8,9%) gaat in de achtergrond met Heijmans (+13,2%) mee omhoog. Komende donderdag presenteert de bouwer zijn jaarcijfers.

(+8,9%) gaat in de achtergrond met (+13,2%) mee omhoog. Komende donderdag presenteert de bouwer zijn jaarcijfers. Wereldhave (+3,6%) en Vastned (+2,7%) maakten eind vorige week bekend om over boekjaar 2020 gewoon dividend uit te keren. Wellicht stappen er een aantal beleggers over van Unibail Rodamco (-1,6%).

(+3,6%) en (+2,7%) maakten eind vorige week bekend om over boekjaar 2020 gewoon dividend uit te keren. Wellicht stappen er een aantal beleggers over van (-1,6%). Lokaal gaat Lavide (+54,2%) helemaal door het dak. Het dagvolume bedraagt 1,9 miljoen stukjes. Dat is bijna 12 keer zoveel als op een gemiddelde handelsdag.

Adviezen

Aegon: naar €3 van €2,70 en verkopen - Bank of America

ArcelorMittal: naar €27 van €24 en kopen - Goldman Sachs

Besi: naar kopen van houden en naar €70 van €40 - Kempen

DSM: naar €147 van €135 en houden - KBC

Euronext: naar €133 van €125 en kopen - Bank of America

Flow Traders: naar €23 van €21 en verkopen - UBS

Heijmans: naar €15,25 van €8,50 en kopen - ING

ING: naar €10 van €9 en kopen - Credit Suisse

ING: naar €9,50 van €8,50 en kopen - Societe Generale

ING: naar €10,50 van €10 en kopen - Deutsche Bank

ING: naar €10,50 van €9,50 en kopen - Bank of America

ING: naar €10,50 van €8,90 en kopen - JP Morgan Cazenove

ING: naar €10,50 van €8,80 en kopen - Morgan Stanley

Randstad: naar €62 van €61 en kopen - Royal Bank of Canada

Royal Dutch Shell: naar €16 van €15,80 en houden - Independent Research

Unibail Rodamco: naar verkopen en €40 - HSBC

Agenda