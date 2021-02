Beursplein 5 inteelt: UMG, Tencent & Prosus

Er komt een fonds met een historie naar Amsterdam!

In de vorige hausse, twintig jaar geleden, was het megalomaanste CEO evâh - Jean-Marie Messier, of J2M - die zijn Vivendi sáái vond en daarom platenmaatschappij Universal Music kocht, om de boel een beetje op te leuken. Ja echt, google maar. Synergie: nul Kelvin en dus puinhoop, maar J2M ging er met een dikke afkoopsom vandoor.

En ziet, het fonds komt naar het withete Damrak. Tencent zit er dik in en daar zit Prosus dan weer vuistdiep in, maar kijk daar niet raar van op, want als het er op aan komt is Amsterdam gewoon een dorp. Dat blijkt. Nu voormalige Philips-dochter Polygram nog terug naar het Damrak en hebben we dat ook weer gehad.