BeursVandaag: Het gaat maar door

VS en China zijn dicht en de muizen dansen op de beurzen: álles staat wéér hoger.

Het belangrijkste nieuws nu is dat het Japanse BBP Q4 met 3,0% beter is dan de verwachte 2,3% en dat de Nikkei 225 weer met een drie begint. Inderdaad, van ieder aandeel zit er eentje in deze index. De Topix is de marktgewogen Japanse index.

#AEX (indicatie nu +0,5% op 680) nadert all time high 703,18 uit 2000. Beruchtste top is 38,957.44 vd #Nikkei225 uit 1989 (!). Vandaag staat deze Japanse Dow Jones voor t eerst in 30jr weer boven 30K pic.twitter.com/GuT3MeKGrl — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 15, 2021

De AEX heeft all time high 703,18 uit 2000 nu echt op schootsafstand en als het zover komt, mogen we daarvoor een fles naar Veldhoven sturen, ASML dus dat sinds vorige week meer dan €200 miljard waard is en dat nu de nummer negen in de Nasdaq 100 is met ruim $250 miljard - dat is net meer dan ene Intel.

In mijn vooruitblik van gisteren ga ik hier uitgebreid op in, net als alle cijfers deze week en de aanstaande indexwijzigingen. Verder is het een en al bitcoin wat de klok slaat op de networks, in de media en onder bekende en onbekende wereldbewoners. Hoeveel meer momentum kan er dan nog meer komen?

De coin kreeg dit weekend nét niet $50.000 op het bord en moet nu even een paar procent terug. Dat is het ook wel zo´n beetje. Op het Damrak is namelijk nog geen nieuws en er is zelfs geen advies. De indicatie is echter...



Marktbreed valt vooral olie op.



Intussen lopen de rentes op, de Duitse opent drie basispunten hoger en de Amerikaanse tienjaars staat op 1,21%.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en welk fonds heeft het meeeste avocado-exposure, is de hamvraagh voorbeurs. JET?

07:58 Topeconoom Baarsma gaat leiding geven aan nieuwe CO2-divisie Rabo

07:15 Nikkei na 30 jaar weer boven 30.000 punten

06:12 Waterschapsbank voor miljoenen opgelicht

06:11 Import van avocado's groeide in 2020 met bijna 20 procent

06:10 UWV opent loket voor vierde periode loonsteun

14 feb Cijferseizoen gaat door op beurs Amsterdam

14 feb Tesla gaat fabriek bouwen in India

14 feb Economie Brazilië krimpt 4 procent door corona

14 feb Bloemenverkoop Fleurop voor Valentijnsdag naar record

14 feb Topman Volkswagen: niet bang voor elektrische auto Apple

13 feb Vivendi wil Universal Music Group naar Amsterdamse beurs brengen

13 feb 'Bytedance in gesprek over verkoop Indiase tak van TikTok'

13 feb Blokker kampte met datalek, gegevens klanten maandenlang openbaar

13 feb Hoofdrolspelers GameStop-saga gehoord door lagerhuis VS

13 feb IMF: Oekraïne moet meer vooruitgang boeken voor nieuw deel steun

13 feb Thuisdineren op Valentijnsdag populair

13 feb Twitter-topman Dorsey en rapper Jay-Z richten bitcoin-fonds op

13 feb 'Looptijd leningen wordt steeds korter'

12 feb 'Facebook plant eigen smartwatch voor berichten en fitness'

12 feb Disney daalt na onverwachte winst op lichtgroen Wall Street

12 feb Vakbonden KLM roepen Brussel op geen landingsrechten af te nemen

12 feb 'Google, Microsoft en Qualcomm tegen overname chipbedrijf Arm'

12 feb Overnamestrijd G4S kan beslist worden door veiling

12 feb 'Einde ontslaggolf bij banken nog niet in zicht'

12 feb Traditionele geschenken blijven populair voor Valentijnsdag

12 feb AEX stijgt opnieuw hard, ING trekt de kar

De AFM meldt deze shorts met per saldo amper veranderingen bij JET, na Wereldhave het meest geshorte Nederlandse aandeel:

De agenda met een beursdag zonder VS en China, verwacht u dus niet al te veel spektakel.

00:50 Japan BBP Q4 +2,3% QoQ

02:00 Beurzen China gesloten i.v.m. Lentefestival

11:00 Eurogroep ontmoeting

15:30 Beurzen VS gesloten i.v.m. President's Day

En dan nog even dit

Als VS en China dicht zijn, kijken we maar naar de nummer drie van deze planeet, Japan:

Japan extends economic recovery as exports, capex shake off COVID hit https://t.co/Xcm2THR0PQ pic.twitter.com/2Q7nCj98dB — Reuters Business (@ReutersBiz) February 15, 2021

Iemand van u die ooit in een individueel Japans aandeel heeft belegd? Daar heb ik nog nooit iemand over gehoord.

Nikkei back above 30,000 after more than three decades https://t.co/TRWG6Eow5U pic.twitter.com/609kjqYwlN — Reuters Business (@ReutersBiz) February 15, 2021

Deze week cijferen Ahold Delhaize en inderdaad, Walmart. En dan is er ook nog het CoolBlue verhaal, kortom genoeg te doen in retail-land:

From partnering with Instacart, to launching Walmart+ as a competitor to Prime, here are all the ways Walmart is looking to catch up with Amazon's dominance in e-commerce as the pandemic pushes more shoppers online. https://t.co/fyC3WIzpMw pic.twitter.com/MbMveZqeuX — CNBC (@CNBC) February 15, 2021

Dit weekend was er maar één onderwerp op de networks en over media-exposure hoef ik niet te beginnen: is dit nou juist het begin ván, of juist...

Bitcoin pulls back from brink of $50,000 https://t.co/vblPo3ZPQT pic.twitter.com/VCkHYSIf8A — Reuters Business (@ReutersBiz) February 15, 2021

Meer waard dan Tesla, zal ik maar zeggen:

ICYMI! Based on a market cap of USD 1 trillion, #bitcoin would have a weight of 0.6% in the ‘The Global Multi-Asset Market Portfolio’ of major asset classes. pic.twitter.com/u4vq26YQ4K — jeroen blokland (@jsblokland) February 14, 2021

Over Tesla gesproken:

Tesla is closing in on an agreement to make electric vehicles in India for the first time, opening up a new growth opportunity after founder Elon Musk set up production in the U.S. and China https://t.co/7r9m3AnDTE — Bloomberg Markets (@markets) February 15, 2021

Meer tech:

Australia’s government said Google and Facebook are nearing agreements to pay domestic media companies for news after Treasurer Josh Frydenberg held talks with Mark Zuckerberg and Sundar Pichai over the weekend https://t.co/TsyRlhfdIJ — Bloomberg Markets (@markets) February 15, 2021

WTI boven $60:

Oil rises on fears of heightened tensions in Middle East https://t.co/TUoUiLFUVG pic.twitter.com/XZj1zdxnqu — Reuters Business (@ReutersBiz) February 15, 2021

Toch?

Is dit niet waar #Shell op doelt met haar nieuwe strategie? https://t.co/hbBlkk5Y3P — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 14, 2021

VDL dan maar? Grapje. Vorige week dropte Bloomberg wat namen, waaronder Nissan en ik vond zelf Foxconn de meest fascinerende:

Nissan says 'not in talks with Apple' over autonomous car project https://t.co/WG9yReaEsR pic.twitter.com/z82H3KlPx7 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 15, 2021

Is dit niet overdreven? Ik heb de S&P 500 niet zien blinken:

How did a bunch of Redditors upend Wall Street? Legions of individual investors decided to send GameStop stock, as they would say, to the moon. As the stock exploded over 400%, a hedge fund had to get bailed out, and lawmakers were forced to take notice. https://t.co/jeHE3xLxyr pic.twitter.com/Ek6iIipcxG — CNBC (@CNBC) February 15, 2021

Met SPCAjes, zou Dominee Gremdaat zeggen:

De uitsmijter LOL :-)

Een oer-Hollands beeld: schaatsers, molens en er wordt niemand gevaccineerd. https://t.co/9rhqAcU4yH — Diederik Smit (@DiederikSmit) February 14, 2021

Veel plezier en succes vandaag.