TA: AEX zet opmars voort

Strakke opmars. De Laatste Top als weerstand voor de AEX. 30 jaar hoogtepunt Nikkei boven de 30K. Heel Azie st(r)oomt door. Maar een aantal landen gingen weer voor het eerst openen, na een paar dagen vrij te zijn en die hebben / hadden wat in te halen.



Yields gaan hoger. Yield controle wordt nu wat lastiger voor de Centrale Banken. Grondstoffen stijgen door. EUR USD stijgt door. Lekker hoor die goedkope dollars.

Bitcoin schommelt. Van een lage $46K tot een lage $49K. Bedrijven gaan steeds meer over om bitcoin aan te nemen als betaal middel. Centrale Banken moeten reageren. Er stond al een stuk op ZeroHedge. Interessant hoe ze gaan reageren. Want eerst negeren omdat het een kleine markt is ($1 trillion), maar nu het een 'betaal middel' gaat worden, wordt het interessant. Zeker ook omdat de coins behoorlijk fluctueren zijn, dat gaat slachtoffers opleveren. Zullen de Centrale Banken al aan het minen zijn geslagen?



FTSE 100 gaat niet zo hard omhoog, maar de Pond doet goede zaken dus de winst op de FTSE plus een currency winst is altijd goed voor (buitenlandse) beleggers in de FTSE 100. De Pond gaat wel naar hoogtes toe. 1.40 is dat het tij-keer punt?



Goede eerste dagen voor de beurzen. Top leek in eerste instantie begin van de week, maar die zet ik nu op een donderdag a vrijdag. Amerika is gesloten. Presidents Day. Democraten slaan Trump. Republikeinen willen mevrouw Harris slaan als ze aan de macht komen. Unity. Zeker in de consequenties naar elkaar toe. Maar samenwerken zou juist niet tot elkaar slaan moeten leiden. Dus daar is zeker geen sprake van unity. De verdeeldheid zal alleen maar blijven. De pijn en het verlies is te groot voor een bepaalde partij en die zitten in een soort van IS modus, strijd voor alles, strijd met alles, waarbij normen en waarden en historie geheel te niet worden gedaan.



Gooi de Europese futures maar open! Stieren kunnen weer rennen.