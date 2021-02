Slotcall: Records in zicht

quote: robrdam schreef op 12 februari 2021 22:08:

Ik heb het bericht van 2 februari nog even opgezocht:



"De positieve stemming onder beursexperts is volledig omgeslagen. Nog maar een kwart verwacht dat de AEX-index deze maand verder zal oplopen. Dat blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam, waaraan 80 beleggingsprofessionals deelnamen."



De maand is nog niet voorbij zullen we maar zeggen!

Dat is afgelopen jaar wel vaker gebeurd, toch ging de beurs in 99 van de 100 gevallen weer omhoog. Ik vind niet dat de beurs nu goedkoop is maar wat moet je anders met je geld? Sparen heeft geen zin. Het is me de vraag of mensen na corona gaan verkopen om zo geld vrij te maken voor leuke dingen. Ik denk het niet. Mogelijk dat de nieuwe geldstroom naar de beurs wel fors gaat afnemen, met stabilisatie/lichte daling tot gevolg.