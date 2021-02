Slotcall: Records in zicht

De AEX (+1,9%) is vandaag veruit de beste beurs van Europa. Het zijn de zwaargewichten ASML (+3,0%), Royal Dutch Shell (+2,1%) en ING (+6,7%) die de hoofdindex in vuur en vlam zetten.

Onze grootbank hoefde afgelopen kwartaal minder geld in de stroppenpot te stoppen dan verwacht. Over het gehele jaar halveert de winst naar €0,64 per aandeel. Het renteklimaat is guur en de kosten van ING stijgen als gevolg van strengere complianceregels.

Daar hebben banken ook de komende jaren mee te maken. Het is voor beleggers te hopen dat de rente eindelijk gaat stijgen, zodat de rentemarges weer op een fatsoenlijk niveau uitkomen. De volledige update leest u in het onderstaande artikel

Flow Traders

De grote winnaar op het Damrak is vandaag Flow Traders (+10,1%). De winst per aandeel kwam in het vierde kwartaal uit op €1,47 per aandeel en dat is zo'n beetje twee keer veel als verwacht.

Prachtig nieuws al schuilt er een klein addertje onder het gras. De bonus van handelaren wordt nu in aandelen over een periode van vier jaar uitgekeerd. Daardoor komen de loonkosten van de market maker in het vierde kwartaal wat lager uit.

Over het gehele jaar verdient Flow Traders €10,26. Dat is ongeveer een derde van de huidige beurskoers. Het toont aan hoeveel geld de marketmaker verdient op het moment dat de volatiliteit op de financiële markten hoog is.

Daarmee lijkt het aandeel zeer laag gewaardeerd, maar in een rustige markt (zoals in 2017) kan het ook zomaar bij een winst per aandeel van €1,50 blijven. Kortom, een stabiel dividendaandeel zal Flow Traders nooit worden.

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag en dus is het tijd voor een nieuwe podcast. Arend Jan en ik bespreken op luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen van de afgelopen week. Ook blikken we alvast vooruit.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Galapagos stopt met een fase3-studie. Wat nu?

De aandeelhouders van Unibail Rodamco moeten nog even wachten op dividend

Waarom ING een betere bank is dan ABN Amro.

De sterke kwartaalcijfers van Flow Traders

De transactietaks

Coolblue mogelijk dit jaar naar de beurs. Wat betekent dit voor HAL?

Tesla stapt in bitcoin

Aegon, ASR en NN Group

Ahold

De podcast is te vinden onder andere in Spotify, Google Play en iTunes. Ook kunt u gewoon op onderstaande link klikken.

De weeklijstjes

AEX deze week: +3,6%

AEX deze maand: +6,1%

AEX dit jaar: +8,1%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +8,1%

Bitcoin in de lift

Tesla investeert in $1,5 miljard in bitcoin dus dan weet u het wel. Verder laat de AEX (+3,6%) een mooie outperformance zien.

AEX

Adyen (+16,2%) zag de marges aantrekken en gaf een sterke outlook af. Er is een tekort aan chips en daarvan profiteren ASML (+7,6%) en ASMI (+10,5%). Een stiekeme stijger is KPN (+9,5%).

Daarentegen wordt er gehakt gemaakt van Unibail Rodamco (-5,3%) en Galapagos (-19,3%). Het verhaal is bekend.

AMX

Boskalis (+3,8%) maakt een aardige comeback. Daarentegen lijkt Corbion (-3,4%) wat last te hebben van winstnemers. EssilorLuxottica zet alles op alles om GrandVision (+3,0%) over te nemen.

ASCX

De prijzen van bijzondere materialen, waaronder lithium, lopen op en dan moet u AMG (+17,2%) hebben. De cijfers van Wereldhave (-0,8%) worden vandaag positief ontvangen, maar toch resteert er onderaan de streep een klein verlies.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!