ING en chipbedrijven ASMI en ASML stuwen AEX

Ik vind ING een prima bedrijf maar ik blijf het gek vinden dat ze nu bijna ABN in halen met hun koers. Met pre corona cijfers is het 8 vs 14% dividend tegen huidige koers, ik vind dat toch wel een erg groot verschil. Ik snap dat ING er iets beter voor staat maar vind het nu wel erg uit elkaar lopen.