Zó spannend is de AEX nu

Eigenlijk ben ik vrij vandaag, vandaar dat ik het liveblog ook niet bijhoud.

Verdorie, terwijl het marktbreed juist zo'n leuke dag is. Best opvallend dat die gevleugelde term AEX 700 niet vaker valt in beurstukjes en vooral voorspellingen. Ik vermoed dat niemand de goden wil verzoeken :-) Let wel, ik wil 'm ook eerst zien en dan pas geloven.

#AEX zet net weer nieuwe jaartop neer boven 670. Het is nog 5% tot all time high 703,18 van 5-9-2000 pic.twitter.com/SsiRu0dQek — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 12, 2021

Waarom dit stukje? Ik kan het weer niet laten en ik zit op Twitter misschien wel college te geven. Misschien ook iets voor u, als even verder kijkt dan de waan van de dag. Hier begon het allemaal mee: het Britse BBP (of wat daar van over is). Dat jaartal deed mij onmiddellijk aan een beurslegende denken.

Van South Sea Company via heel veel andere voorbeelden naar GameStop vorige maand. Eerlijk zeggen wie hier vorige maand zijn eigen Newtontje deed:

En toen kwamen de vragen en opmerkingen en echt waar, er gaat geen dag voorbij dat niet iemand mij meedeelt dat hij of zij het Spaans benauwd krijgt:

In die 20jr heb ik nog iets geleerd:

"Gelukkig hebben we het dividend nog" #AEX pic.twitter.com/1HhJIZiCSe — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 12, 2021

En weer het vervolg hierop: ja, er waren deze eeuw betere beurzen dan het Damrak. Hoe zal ik het zeggen? Bertus reed erop en Tinus kwam er vlak achteraan, zong ooit Achterhoekse rock-legende Normaal.

Vooral omdat we dáárvoor (achteraf gezien) béétje uit de bocht vlogen (omdat verwachtingen, vooral van dotcoms, totaal niet werden waargemaakt). Ik heb S&P 500 niet herbelegd in de tijd, maar MSCIWorld is 2/3 VS. Herbelegd doet #AEX gem wel ruim 10% pj sinds start 1983 pic.twitter.com/Mxf8yjTCUy — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 12, 2021

Toch is de AEX al met al zo gek nog niet? Want per saldo en strikt genomen zijn we (onderliggend) in twintig jaar niks opgeschoten. Wat doen de winsten en de rentes vanaf nu, dat is wat mij betreft de grote vraag (waar altijd pas achteraf het antwoord op is).

Afwachten of winst(verwachtingen) nu stijgen of dalen. Rentes op AAA-staatsobligaties, dé risicoconcurrent aandelen, waren toen véél hoger dan dividendrendement. Beurs kan dus zowel duur als goedkoop blijken. Ik weet t niet en zie t wel, maar ik heb zelf mn risico op orde 2/2 pic.twitter.com/lcrdfTKfyO — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 12, 2021

Want wordt het weer een winstdrama en bear market à la 2000-2003, of staan we aan het begin van een nieuwe gouden eeuw? De gulden middenweg kan ook nog.

Leuk dat @nos ook opvalt dat Damrak Londen voorbij is in aandelenhandel, maar waarom #AFM gebeld en niet handelshuizen en banken?



Oude luister, want in Amsterdam ontstond rond 1600 modern kapitalisme en beurs. Enige waar Nederland écht gidsland in was/is - eat that #AEX https://t.co/hHehsoTtgS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 12, 2021

Vanmiddag neem ik de IEX Beurspodcast op met collega Niels Koerts - u raadt de onderwerpen al, ja die, die en die - en mocht u die niet beluisteren dan wens ik u vast prettig weekend. Volgende week zijn er weer cijfers, heel veel cijfers op Beursplein 5.