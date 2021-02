BeursVandaag: Het is weer bal

De AEX nadert intradag jaartop 667,85 en... dat is het eigenlijk wel. Marktbreed is het vrij vlakjes en vooral vrij rustig.

Mag ook in de krant, Elon Musk heeft al tien uur niet getwitterd. Tja, wat Bloomberg zegt. En het zijn geen Dividend Aristocrats waar hij het over heeft, zeg maar. Ietsie meer risico...

Elon Musk’s tweets have moved billions in market value in recent weeks https://t.co/wNJzhRB4Sw via @BW — Bloomberg Markets (@markets) February 12, 2021

Voor alle cijfers op het Damrak, kijkt u in mijn uit pure noodzaak (ik heb ook maar één paar ogen) lekker beknopte liveblog. Ik geef u hier de voorgestelde dividenden.

ING: €0,20

Flow Traders €6,50

Intertrust: noppes

Brunel €0,31

Heijmans €0,73

Wereldhave €0,50

Uit beleefdheid geef ik dan maar de grootste nog even mee, de winst per aandeel is beter dan verwacht. Dat is natuurlijk wel een beetje een zaak van creatief met stroppenpot.

ING posts 4Q2020 net result of €727 million, FY2020 net result of €2,485 million. https://t.co/561mQNSIJx — ING (@ING_news) February 12, 2021

Marktbreed is zoals gezegd niet veel te doen en in de VS gingen nieuwste hype wietaandelen nu weer onderuit. Het zeg maar Gamestop-trucje blijft niet werken. Dat was echt een special occasion met het kuddegedrag van shorters gecombineerd met een perfect stom. En het bedrijf mocht niet emitteren...



Zelfs bitcoin doet het nu met een nul voor de komma - hoe vaak komt dat voor? - en dat geldt ook voor de rest. China viert nieuwjaar en is een weekje dicht. Niet in beeld, maar de rentes liggen vlak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Walt Disney deed +1,6% op jaarcijfers.

07:29 Toyota en chipbedrijven stijgen op lagere Japanse beurs

07:28 Amsterdamse beursgang ESG Core levert 250 miljoen euro op

07:27 Jaarwinst ING halveert door coronacrisis

07:23 De Volksbank wil in drie jaar tot 500 arbeidsplaatsen schrappen

11 feb FNV en CNV: uitstel nieuwe pensioenwet onacceptabel

11 feb Winst Disney keldert, streamingplatform groeit hard

11 feb Reorganiserend Shell aan werknemers: reken niet op loonsverhoging

11 feb Dating-app Bumble schiet omhoog bij beursdebuut in New York

11 feb 'Meer samenwerking nodig om witwaspraktijken te voorkomen'

11 feb 'Justitie VS onderzoekt mogelijke manipulatie bij GameStop-gekte'

11 feb Populaire huidmiddeltjes redden slotkwartaal L'Oréal

11 feb EU hield export van nog geen enkele vracht coronavaccins tegen

11 feb Eerste collectieve arbeidsovereenkomst voor arbeidsbeperkten

11 feb Techbedrijven helpen AEX aan hoogste stand in 20 jaar

Analistenadvies luidt:

ArcelorMittal: naar €27 van €25 (neutral) - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is er eigenlijk al door met die cijfers.

00:00 Beurzen China gesloten

08:00 Flow Traders Q4-cijfers

08:00 ING Q4-cijfers

08:00 Wereldhave Q4-cijfers

08:00 Heijmans Q4-cijfers

08:00 Intertrust Q4-cijfers

08:00 Brunel Q4-cijfers

08:00 VK BBP Q4 +15,8% QoQ

08:00 VK industriële productie dec +0,9% MoM

09:00 Spanje inflatie CPI jan -0,5% YoY

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan feb

En dan nog even dit

De terugblik, technologie dus:

WATCH: Nvidia rose 3.2% and Intel 3.1%, making technology the leading sector to gain on the S&P 500 and Nasdaq https://t.co/xvcsAa7O1I pic.twitter.com/HRwMqNU8PS — Reuters Business (@ReutersBiz) February 12, 2021

Op naar de triple dip?

Euro zone in double-dip recession, recovery risks to downside: Reuters poll https://t.co/BTrmsEA5Ng pic.twitter.com/S8svT2lVYu — Reuters Business (@ReutersBiz) February 12, 2021

Peak Big Free Data?

Australia to introduce landmark Google, Facebook legislation to parliament next week https://t.co/HBZpzcT3qB pic.twitter.com/zy1SnHejyK — Reuters Business (@ReutersBiz) February 12, 2021

Tot zo ver dan:

Energy giant Royal Dutch Shell vows to eliminate net carbon emissions by 2050. Read more here: https://t.co/JJYZ2aUEij pic.twitter.com/0gpXqUFC1M — Reuters Business (@ReutersBiz) February 12, 2021

Nog eentje:

ArcelorMittal, the world’s largest steelmaker, plans to cut 20% of its office staff in a $1 billion cost-reduction plan, after posting higher than expected fourth-quarter earnings and boosting returns to shareholders. More here: https://t.co/D55rkCcflA pic.twitter.com/HNe9paQ5CW — Reuters Business (@ReutersBiz) February 12, 2021

Hé:

From @Breakingviews: Microsoft is interested in buying Pinterest and that may seem odd but the software giant has at least three good reasons, @rob_cyran explains pic.twitter.com/Z8kauIueXW — Reuters Business (@ReutersBiz) February 12, 2021

Top of pas het begin van? Achteraf is het dan weer gemakkelijk en logisch. Nu is het koffiedik?

#Bitcoin hits record as Mastercard, BNY Mellon embrace crypto. Mastercard to focus on stablecoins; BNY Mellon on custody. Largest cryptocurrency has surged since #Tesla endorsement. https://t.co/GQuKxPsqgN pic.twitter.com/VkxTvzPtaP — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 11, 2021

Er is in ieder geval uitrol zeg maar:

New crypto VC fund attracts Wall Street billionaires and LL Cool J https://t.co/8kXvUUcmnc by @serwer pic.twitter.com/E787ctErdX — Yahoo Finance (@YahooFinance) February 12, 2021

Met een put zit u goed, zeiden we vroeger nog wel eens.

Veel plezier en succes vandaag.