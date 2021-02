Slotcall: Cijferstorm

Het Shell aandeel is een aangelegenheid geworden voor rekenaars. Shell maakte bekend dat de olieproduktie heeft gepiekt in 2019 , en dat het nu ieder jaar iets minder zal worden. Dat betekent dat het ietsje minder ieder jaar gecompenseerd moet gaan worden met ietsje meer op andere gebieden.



De vraag voor de rekenaars is, waar het ietsje meer dan tevoorschijn gaat komen. Of misschien komt het voorlopig niet en blijft Shell nog jaren in transitie -met ieder jaar ietsje minder olie , en ietsje meer transitiekosten.



De aandeelkoers moet dat gaan weerspiegelen. Groen is mooi en groen is in, maar voor de aandeelhouders is er maar 1 ding belangrijk : Gaat de beurskoers voorlopig omlaag ?