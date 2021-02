Olies, Goldman Shell, Amashell of BlackGoldRock

De nieuwe strategie van Royal Dutch Shell vandaag is vooral cijfermatig. Hier is het persbericht, het is gelukkig geen lang wollig verhaal met veel gebakken groene lucht, als u mij volgt. Ja, Ik ben ook voor groen, maar het slaat in dit land te vaak en te snel door naar gifgroen. Waarvan akte.

Eerder al lekte al uit hoe Shell zichzelf in de toekomst ziet. Het concern kiest niet blind voor welke vorm van duurzame energie dan ook, maar kijkt het aan en houdt alle vingers aan alle polsen. Het zet in op zijn onderscheidend vermogen: het unieke handels- en rekenvernuft en het enorme retail-netwerk.

Vorige week liet ik mij daarover al even gaan, ik noem twee extreme namen, want de fantasie is echt eindeloos. Voor wie dit veel te ver en te snel gaat, slimmestofconcern DSM staat bijvoorbeeld voor De Staatsmijnen en in weer een ander vorig leven deed het bedrijf in bulkchemie.

Het viel DFT ook al op, een soort Goldman Shell of BlackGoldRock kan Olies ook nog worden. Zeg maar een high frequency energy trader, want snel opslag en transport kan wel eens heel belangrijk worden.

Fantaseert u zelf mee. Ik heb een paar aandelen, dus ik heb een roze bril, maar ik ben blij dat Shell nuchter blijft, rekensommen maakt, uitgaat van zijn sterke kanten en zich niet gek laat maken door publieke opinie en waan van de dag in de politiek.