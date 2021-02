BeursVandaag: Superdonderdag!

Wat een beurs, wat een markt, wat een sentiment en wat een koersgeweld!

En marktbreed is het eigenlijk wel rustig, een mooie evenwicht tussen implosies en explosies. Vandaag wellicht weer, in de VS zijn nu wietaandelen de bom, wie kijkt er niet dagelijks naar olijk duo Tesla & bitcoin en wij verstouwen een resem cijfers voorbeurs. Eerst Shell, straks meer. Ik moet het nog even lezen :-)

De cijfers voorbeurs, dit is copypaste uit mijn brekende blog. Ondanks verlies in H2 valt Aegon mee en ze stelt €0,06 dividend per aandeel voor. Onderliggende winst Aegon stijgt met 7% naar €1,0 miljard daar waar de markt rekende op een daling naar €800 miljoen, meldt collega Niels Koerts mij.

ArcelorMittal valt alvast mee. CEO en oprichter Lakshmi Mittal treedt af en wordt opgevolgd door zijn zoon Aditya.

Unibail kwam gisteravond al door met... oef, hele slechte resultaten en vooral verwachtingen.

SBM Offshore dan, de kop is duidelijk:

Vastned stelt €1,73 dividend per aandeel voor en verder kan en durf ik er niks over te zeggen:

De data draait bij Relx, maar congressen... U begrijpt het. De dividendverhoging verlaat de inflatie, dan maar.

Hier is Fagron, waar ik kan even niet zo snel iets over kan zeggen. Kan er ook nog wel bij, 5000 banen weg bij Rabobank in Utrecht en verre omstreken. Gelukkig hebben we de coupons nog, lacht bijna letterlijk de boer met kiespijn.

Geen leuke berichten #Rabobank vandaag (5000 m/v er uit), maar bank betaalt dit jaar wel coupons op de #LedenCertificaten #AEX https://t.co/hA9v4oHq4H pic.twitter.com/fR6mfOgkc0 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 11, 2021

U wilt nog meer? U krijgt nog meer.

#HAL wil #Coolblue naar de beurs brengen (in 2021). Exit #Grandvision (misschien, hopelijk), deze IPO, sowieso al bakken cash op overschot .. zal ik dan maar de vraag stellen wanneer #Boskalis van de beurs wordt geplukt ? pic.twitter.com/XMXNILh1Xg — Tom Simonts (@TSimonts) February 11, 2021

Marktbreed is er zoals gezegd weinig aan de hand, het is zeg maar gerust saai.

De dollar doet niks - Fed-voorzitter Jerome Powell preekte gisteren de bekende boodschap en zelfs bitcoin doet het nu met een één voor de komma. Helaas, mijn vaste renteoverzicht heb ik even niet beschikbaar. De Duitse en Amerikaanse tienjaars doen nu vlak. JET-beleggers opgelet, Uber deed -4,8% op cijfers.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren

07:46 Rabobank gaat duizenden banen schrappen

07:29 Verzekeraar NN verkoopt Bulgaarse pensioentak

07:18 Kleine winst voor beurs in Hongkong, China en Japan dicht

07:05 Nederlandse inflatie stijgt naar 1,6 procent in januari

06:13 'Hypotheekomzet naar record door over- en bijsluiters'

06:13 'Veel meer vacatures bij douane door brexit'

10 feb Bezorgdiensten trekken de kar voor Uber, verlies valt lager uitbr>10 feb Twitter straalt op Wall Street

10 feb Overname Italiaanse beurs door Euronext op schema

10 feb 'Meer overheidssteun nodig voor herstel werkgelegenheid VS'

10 feb Zakenbank NIBC wil oud-minister Wijn als commissaris

10 feb 'Macron vroeg Biden om deal in conflict luchtvaartsubsidies'

10 feb 'Britten willen geen strijd om financiële dienstensector met EU'

10 feb Bedrijven VS willen af van heffingen op staal en aluminium

10 feb 'Zeven op de tien winkeliers open voor afhalen'

10 feb Uitbater Mall of the Netherlands URW hard geraakt door crisis

10 feb Galapagos afgestraft op Damrak, Adyen duidelijk dagwinnaar AEX

Analistenadvies luidt:

Heineken: naar €103 van €105 (outperform) - Credit Suisse

Aperam: naar €36 van €33 (neutral) - Credit Suisse

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met veel, heel veel:

00:00 Beurzen China gesloten

00:00 Beurzen Japan gesloten

08:00 ArcelorMiital Q4-cijfers

08:00 Fagron Q4-cijfers

08:00 SBM Offshore Q4-cijfers

08:00 Aegon Q4-cijfers

08:00 Relx Q4-cijfers

08:00 Royal Dutch Shell: Strategie-update

08:00 KBC Q4-cijfers

08:00 Umicore Q4-cijfers

08:00 Commerzbank Q4-cijfers

08:00 Orange Q4-cijfers

08:00 Pernod Ricard Q4-cijfers

08:00 AstraZeneca Q4-cijfers

13:00 Kraft Heinz Q4-cijfers

13:00 Pepsico Q4-cijfers

14:30 Wekelijkse jobless claims

17:00 VS Fed monetair beleidsrapport

18:00 Vastned Q4-cijfers

22:00 Walt Disney Q4-cijfers

En dan nog even dit

Dit is echt groot nieuws:

De bekende boodschap:

"We need to guard against the downside risks and not even think about withdrawing policy support until we see that we are really through the pandemic," Fed Chair Powell says. https://t.co/qZ9aGfzFnA pic.twitter.com/FkCuY6t9K9 — CNBC (@CNBC) February 10, 2021

Niet verkeerd voor onze chippers dan maar?

Why there's a chip shortage that's hurting everything from game consoles to cars https://t.co/2ROU6CPtc5 — CNBC (@CNBC) February 10, 2021

Opmerkelijkste naam is Foxconn en geen Duitsers:

Who will build the Apple Car? Here are the candidates to watch https://t.co/5Z8YUYhXLG — Bloomberg (@business) February 10, 2021

Dit keer zijn het wietaandelen die die lucht inspuiten, maar niet allemaal:

We weten ook van gekkigheid niet meer wat we met ons geld moeten doen, lijkt het soms? Als het maar stijgt.

After surging more than 150% in 2020, the ARK Innovation ETF has returned 24% year to date and added $4.6 billion in new assets. https://t.co/IUCMlRwPc3 — Barron's (@barronsonline) February 10, 2021

Veel plezier en succes vandaag.