TA: Tech blijft top

Het technisch beeld van de aandelenbeurzen wereldwijd oogt nog altijd positief. Afgezien van kortetermijn-aarzelingen liggen de langetermijn-stijgende trends er goed bij. Zeker in Amerika, waar wekelijks nieuwe all-time highs op de borden worden gezet, is het sentiment onder beleggers zeer positief.

Wat opvalt, is dat vooral de technologieaandelen goed presteren. De Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq laat per saldo al jaren een opgaand koersverloop zien en heeft recent zelfs een versnelling ingezet. Vooral de grote namen als Microsoft en Alphabet stuwen de index verder omhoog.

Pas op de plaats voor AEX-index

De Nederlandse beurs laat de laatste weken een adempauze zien binnen de stijgende trend. De koers is eind januari opgevangen boven de eerste serieuze steun rond 632 punten. Hier ligt de oude weerstand van de top van begin 2020, die nu als steun is teruggekeerd.

Pas wanneer de AEX-index boven deze steun een hogere koersbodem weet te vormen en boven de laatste top breekt, kan de stijging worden voortgezet richting het volgende koersdoel rond 700 punten.

Technologie voorop

De Nasdaq Composite index beweegt sinds 2009 in een sterk stijgende trend. In ruim 10 jaar is de totale waarde van deze beurs vertienvoudigd. Er is dus sprake van koopkrachtige vraag onder beleggers.

Begin vorig jaar leek de koers even uit de stijgende trend te zakken, maar de index veerde al snel goed op. En dat is het begin gebleken van een versnelling waarbij de koers door de bovenkant van het trendkanaal is gebroken. Er lijkt een nieuwe fase aangebroken waarbij fors hogere koersniveaus mogelijk zijn.

Microsoft is uitgebroken

Een van de motors onder de stijging van de index is zwaargewicht Microsoft. Ook Microsoft beweegt al jaren in een sterk stijgende trend waarbij hogere toppen en bodems wijzen op aanhoudende vraag.

In de tweede helft van vorig jaar viel de koers even stil en werd er een consolidatiefase zichtbaar. Nu de koers opwaarts is uitgebroken boven de ouode koerstoppen heeft de stijgende fase een nieuwe impuls gekregen. Het volgende koersdoel wacht rond $270.

Alphabet kijkt omhoog

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft vanaf 2018 een volatiel koersverloop laten zien. Forse uitslagen zonder duidelijke richting zorgen voor per saldo een meer neutraal koersverloop. Na de coronadip van begin vorig jaar is het aandeel echter weer overtuigend opwaarts gedraaid.

Alphabet vormt weer hogere toppen en bodems en de koers beweegt ruim boven het 200-daags gemiddelde. Dit duidt op een sterke technische conditie. De doorbraak boven de top van eind vorig jaar heeft ruimte vrijgemaakt voor een grotere stijging. Het eerstvolgende koersdoel ligt rond $2.200.