Slotcall: Tot 2023 geen dividend bij Unibail!

De AEX (+0,0%) houdt vandaag dapper stand. Deze outperformance hebben we te danken aan Adyen (+8,7%), dat beter dan verwachte winstcijfers afleverde. Het betaalplatform heeft een weging van 8% binnen de AEX en zet de hoofdindex zelfstandig 0,7% hoger.

De grote bleeder van de dag is Galapagos (-18,7%). Het biotechbedrijf meldt dat het de fase 3-studie ISABELA stopzet. Dit middel zou gebruikt worden bij de behandeling van longfibrose. Omdat deze studie in de laatste fase zat, reageert de markt als een wesp gestoken.

Volgens KBC vertegenwoordigde ISABELA 11% van de totale waarde van Galapagos. Als dit cijfer klopt, is de reactie van beleggers wat overtrokken. Maar goed, als we zo doorgaan, blijft er geen pijplijn meer over.

Een geluk bij een ongeluk is dat Galapagos beschikt over een nettokaspositie van circa €5 miljard. Er staan momenteel 65,41 miljoen aandelen uit, waarmee de kaspositie per aandeel uitkomt op €76,44. Dit is zelfs een tikje meer dan de huidige beurskoers van €73,38.

Unibail Rodamco

De cijfers van Unibail Rodamco (+3,3%) zijn zojuist uitgekomen. De huurinkomsten zakten afgelopen jaar 24% en de loan to value ratio bedraagt 44,7%. Het bedrijf is van plan zijn exposure naar de VS significant te verlagen en beschikt over €11,4 miljard aan liquiditeiten.

De aangepast nettowinst per aandeel komt 41% lager uit op €7,28 per aandeel en de waarde van het vastgoed zakt met 27% naar €166,80 per aandeel. Dat is een bijzonder stevige verlaging.

Het meest pijnlijke bericht is dat het bedrijf over 2020,2021 en 2022 geen dividend gaat betalen. Alles staat in het teken van het verlagen van de schuldgraad.

ABN Amro

ABN Amro (-1,5%) presenteerde vanochtend de vierdekwartaalcijfers en die zijn in lijn met de verwachtingen van analisten. De winst van €54 miljoen kan niet voorkomen dat de bank over het gehele jaar een klein nettoverlies van €45 miljoen schrijft.

Een tegenvaller is de rentemarge. Deze is geslonken tot 130 basispunten. Het toont aan hoeveel last ABN Amro heeft van het gure renteklimaat. Over boekjaar 2020 wordt geen dividend uitgekeerd.

De bank houdt wel de optie open om alsnog het dividend over 2019 uit te keren. Of het aandeel ook koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Aperam

Het roestvrijstaalbedrijf profiteert in het vierde kwartaal van de hogere staalprijzen. Met dank aan een aantrekkende vraag in Brazilië, kostenbesparingen en het voorzichtige economische herstel in Europa, verslaat Aperam (-0,8%) alle verwachtingen.

De goede cijfers in combinatie met de sterke balans biedt ruimte een stevig dividend van €1,75 per aandeel uit te keren. Toch valt de koersreactie mij een beetje tegen. Anderzijds heeft het aandeel de laatste maanden al een aardig ritje gemaakt.

Rentes

De tienjaarsrentes blijven vandaag redelijk dicht bij huis.

Nederland: -0 basispunten (-0,39%)

Duitsland: +0 basispunten (-0,45%)

Italië: - 2 basispunten (+0,50%)

Verenigd Koninkrijk: + 1 basispunt (+0,47%)

Verenigde Staten: -2 basispunten (+1,14%)

Brede markt

De AEX klimt 0,02% en daarmee presteren we aanmerkelijk beter dan de Duitsers (-0,7%) en Fransen (-0,4%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) klimt 5,7% en noteert 22,9 punten.

Wall Street koerst zo'n 0,2% in het rood. De negatieve 'uitschieter' is de Nasdaq met een min van 0,4%.



De euro klimt 0,1% en noteert 1,213 ten opzichte van de dollar.

Goud (+0,0%) en zilver (-1,0%) zijn het met elkaar oneens.

Olie: WTI (+0,7%) en Brent (+0,5%) lopen verder op.

Bitcoin (-6,1%) koelt wat af.



Het Damrak:

Heineken (-5,1%) zucht onder de lockdownmaatregelen. De omzet zakte 12% naar €19,7 miljard en de operationele winst kelderde 35%.

(-5,1%) zucht onder de lockdownmaatregelen. De omzet zakte 12% naar €19,7 miljard en de operationele winst kelderde 35%. Royal Dutch Shell (+0,2%) presenteert morgenochtend zijn strategie-update.

(+0,2%) presenteert morgenochtend zijn strategie-update. Kepler Cheuvreux verhoogt de winstverwachting voor Randstad (-3,3%). De markt is niet onder de indruk.

(-3,3%). De markt is niet onder de indruk. Aegon (-0,7%) presenteert morgenochtend zijn vierdekwartaalcijfers. Ik probeer rond 9.00 voor Premium met een update langs te komen.

(-0,7%) presenteert morgenochtend zijn vierdekwartaalcijfers. Ik probeer rond 9.00 voor Premium met een update langs te komen. De markt lijkt een klein voorschot te nemen op de jaarcijfers van ArcelorMittal (+1,2%).

(+1,2%). Kepler Cheuvreux handhaaft zijn koopadvies voor Fugro (+2,3%).

(+2,3%). JDE Peet's (-2,7%) zit dit jaar in een negatieve spiraal. Diverse zakenbanken vrezen dat het bedrijf zijn eigen doelstellingen niet gaat halen.

(-2,7%) zit dit jaar in een negatieve spiraal. Diverse zakenbanken vrezen dat het bedrijf zijn eigen doelstellingen niet gaat halen. AMG (+5,4%) is sinds eind oktober in koers verdubbeld.

(+5,4%) is sinds eind oktober in koers verdubbeld. De rally in Fastned (+15,3%) gaat vrolijk door. Inmiddels is het snellaadbedrijf meer dan €1,5 miljard waard.

Adviezen

ABN Amro: naar €10,50 van €11 en kopen - KBC

Adyen: naar €1.900 van €1.400 en houden - CFRA

Adyen: naar €1.600 van €1.275 en verkopen - KBC

Fugro: naar €10,50 en kopen - Kepler Cheuvreux

Heineken: naar €61,60 en verkopen - ING

OCI: naar €30 van €22 en kopen - Kepler Cheuvreux

Randstad: naar €57 van €53 en houden - Goldman Sachs

Randstad: naar €60 van €58 en houden - Kepler Cheuvreux

