Tracker Tips: Beleggen in de waterstofeconomie

"Marvin the Paranoid Android

11 februari 2021 13:02

Het waterstof fabeltje. Keep on dreaming. "



Wat een korte termijn visie...

In de nabije toekomst is stroom GRATIS want opgewekt in gigantische zonneparken.

Dus is het opslaan van energie in waterstof de enige weg om te gaan. OPSLAG, je leest het goed. We gaan stroom niet opslaan in batterijen want dat zijn eindige grondstoffen... nee we gaan energie opslaan in de productie van waterstof, waardoor het vervolgens 365 dagen per jaar weer op te vragen is door FC technologie. En de grondstof water... daar hebben we oneindig veel van want volkomen cyclisch.