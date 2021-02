Tracker Tips: Beleggen in de waterstofeconomie Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Overig Categorie: Trackers

Europa’s eerste verhandelbare tracker op het gebied van de waterstofeconomie is een feit. Legal & General Investment Management (LGIM) heeft deze week zijn thematische palet uitgebreid met de lancering van de L&G Hydrogen Economy UCITS ETF. HTWO De L&G Hydrogen Economy UCITS ETF met ticker HTWO en isincode IE00BMYDM794 is genoteerd aan de beurs van Milaan en de Duitse Xetra en kost 0,49% op jaarbasis. De tracker heeft een zogeheten Nederlandse KIID en is derhalve beschikbaar voor de Nederlandse belegger. HTWO volgt de Solactive Hydrogen Economy-index en biedt investeerders blootstelling aan de overgang naar een koolstofarme waterstofeconomie. Waterstofeconomie De 'waterstofeconomie' is de term voor het gebruik van waterstof als een schone, CO2-vrije energiebron om in de energiebehoeften van de wereld te voorzien. Hierbij moet u denken aan bedrijven die de productie van goedkopere, schonere vormen van waterstof mogelijk maken en bedrijven die naar verwachting een belangrijke rol gaan spelen in deze economie. Met een minimum marktkapitalisatie van $200 miljoen zullen bedrijven in de index worden opgenomen als fabrikanten van elektrolysers, waterstofproducenten, fabrikanten van brandstofcellen, gespecialiseerde mobiliteitsleveranciers, leveranciers van brandstofcelcomponenten en andere belangrijke industriële en nutsbedrijven in de toeleveringsketen. Benchmark Om de index te creëren werkt LGIM samen met GlobalData. Dat heeft een database van bedrijven die actief zijn in de waterstofeconomie. De referentie sluit de volgende soorten bedrijven uit: die aanzienlijke inkomsten genereren uit kolenwinning;

die betrokken bij de productie van controversiële wapens;

die gedurende een aaneengesloten periode van drie jaar ten minste een van de beginselen schenden van het UN Global Compact, een reeks wereldwijd aanvaarde normen inzake mensenrechten, arbeid, milieu en corruptie. Het universum van bedrijven waaruit de benchmark is geselecteerd, wordt halfjaarlijks vernieuwd in mei en november. Alle componenten van de index worden gelijk gewogen en zijn onderhevig aan bepaalde op liquiditeit gebaseerde gewichtsbeperkingen. Top 10 De aandelen met de hoogste wegingen in de mand zijn in onderstaande tabel weergegeven. nr naam land weging koers 1 FUELCELL ENERGY INC UNITED STATES 22,60% 27,96 2 PLUG POWER INC UNITED STATES 6,91% 67,48 3 BLOOM ENERGY CORP- A UNITED STATES 5,52% 41,82 4 BALLARD POWER SYSTEMS INC CANADA 5,07% 40,90 5 ITM POWER PLC BRITAIN 4,70% 618,00 6 CERES POWER HOLDINGS PLC BRITAIN 3,66% 1446,00 7 NEL ASA NORWAY 3,58% 32,17 8 POWERCELL SWEDEN AB SWEDEN 3,26% 400,00 9 KOLON INDUSTRIES INC SOUTH KOREA 2,93% 55300,00 10 HEXAGON COMPOSITES ASA NORWAY 2,90% 65,40 Déjà vu Ruim een jaar geleden heb ik zelf al het idee aangedragen om een soortgelijke ETF te introduceren in een column op IEX. Het is leuk om te zien dat mijn selectie grotendeels overeenkomt met de samenstelling van bovenstaande tracker. De onderliggende aandelen zijn inmiddels wel flink in koers gestegen, waardoor de waarde van die ETF ruimschoots verdubbeld zou zijn.

Michael Mooijer is directeur bij Fresh Funds en heeft als specialisme Exchange Traded Funds (ETF’s). De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.