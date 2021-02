Essilor Luxxotica gaat toch voor GrandVision?

Kijk nou, EssilorLuxxotica gaat toch het intussen anderhalf jaar oude bod op GrandVision gestand doen De koers loopt op, maar de markt lijkt er niet van overtuigd dat het die volle €28 wordt, zoveel is in één oogopslag duidelijk. Daar werd voor alle lockdowns al over gesoebat. De koers van GrandVision-moeder HAL verblikt of verbloost ook amper.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

Recente columns van Arend Jan Kamp