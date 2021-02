BeursVandaag: Heist & frenzy

Everything is awesome!

En wie niet springt? En wie niet springt? En wie niet springt staat niet op een record! Zoiets? De AEX dus, maar daar hebben we het zo wel over. De omzet en winst van Randstad over 2020 zijn in de prik en het bedrijf betaalt liefst €3,24 dividend over 2020 (dat is 6% op de huidige koers)

Let op, januari van dit jaar verliep net zo goed als die van vorig jaar?! Opmerkelijk. Geen outlook 2021, dat wel.



Meer nieuws: SBM Offshore haalt eventjes $850 miljoen uit de markt:



Excuses, ik zat gisteren zo naar de 50-jarige Nasdaq Composite te kijken, dat ik miste dat onze eigen AMX voor het eerst ooit boven 1000 sloot. Nota bene, ik beleg in deze index.



Hier de jarige Nasdaq Composite, alle grote indices in New York sloten gisteren op een all-time high:



Of kijkt iedereen alleen nog maar naar bitcoin? Er staat alweer +6,9%. U weet waarom, Elon Musk en Tesla dus.



Marktbreed openen de futures vlak, na de records. Dit gezegd hebbende, de AEX heeft nog topje 667,85 staan, om over top 703,18 maar te zwijgen. Niettemin is de index bijna net zo duur als de S&P 500.



De rentes bekennen nog even geen kleur.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:55 Randstad in januari weer op niveau van voor de crisis

07:37 SoftBank zet Japanse beurs op kleine winst

06:35 FNV: actie werknemers Schiphol voor betere werkomstandigheden

06:17 'Uitstoot CO2 van Shell blijft toenemen'

06:16 Blik bij resultaten Randstad gericht op herstel van crisis

08 feb 'Langste beursrally op Wall Street sinds augustus'

08 feb Eurocommissaris mengt zich in conflict tussen Apple en Facebook

08 feb Handelsbeurs in CO2-emissierechten verruilt Londen voor Amsterdam

08 feb 'Weer Amerikaanse interesse in biotech-bedrijf Qiagen uit Venlo'

08 feb Mijlpaal voor Amsterdamse MidKap-index op positieve beursdag

Analistenadvies luidt:

JDE Peet's: starten met buy en €41 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

08:00 Randstad Q4-cijfers

08:00 Total Q4-cijfers

22:00 Cisco Q4-cijfers

22:00 Lyft Q4-cijfers

22:00 Twitter Q4-cijfers

Investors drove the major U.S. stock indexes to record closing highs on optimism about fiscal stimulus and vaccine deployment. Read more https://t.co/wvjSd3yoWr pic.twitter.com/wrzqky50LE — Reuters Business (@ReutersBiz) February 9, 2021

#Bitcoin got a jolt of confidence from Tesla after the electric carmaker said it had invested $1.5 billion in the cryptocurrency and would soon accept it as a form of payment $TSLA Read more here: https://t.co/8TVgnyXtvu pic.twitter.com/4yVKXh32pf — Reuters Business (@ReutersBiz) February 9, 2021

State oil firms risk wasting $400 billion as energy transition speeds up https://t.co/DOKOL7Lcoz pic.twitter.com/307ArpXiXP — Reuters Business (@ReutersBiz) February 9, 2021

Oil climbs to 13-mth highs, as supply cuts, demand optimism support https://t.co/1j5gpsAVhr pic.twitter.com/ZwWwyCkRA5 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 9, 2021

Global markets from U.S. and European bonds to stocks and oil are sending a clear signal: inflation is finally coming back. https://t.co/dYeBrwxHpH via @markets — Bloomberg Markets (@markets) February 9, 2021

"We're not getting tulip bulbs from Turkey this time," Interactive Brokers Chief Strategist @SteveSosnick says about the recent market volatility. "We're getting stocks that have been left for dead in the malls... The silver that's in grandma's attic is now what's rallying." pic.twitter.com/khoqD4IIeA — Yahoo Finance (@YahooFinance) February 1, 2021

Watch this video to see how much you’ll get if you invest $1,000/month until you retire and to see how much the total changes depending on what age you start saving. #investinyou (in partnership with @acorns) https://t.co/dW92TaeMm2 pic.twitter.com/mM7f0fh0Gb — CNBC (@CNBC) February 9, 2021

Veel plezier en succes vandaag.