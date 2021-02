Slotcall: "Investering Tesla mogelijke gamechanger voor bitcoin"

De AEX (+0,5%) vervolgt zijn opmars. Dit keer gaan de bloemetjes uit naar de Amerikaanse Minister van Financiën Janet Yellen. Zij zegt dat er eind 2022 mogelijk alweer sprake is van volledige werkgelegenheid in de VS.



Dit betekent dat Yellen er vanuit gaat dat we volgend jaar alweer terug zijn op het niveau van voor de coronacrisis. Verder staat de chipsector in de schijnwerpers. Het Britse Dialog Semiconductor lijkt in handen te vallen van het Japanse Renesas Electronic.

Overnamefantasie is altijd goed voor de koersen van onze chippers. ASML (+1,4%), ASMI (+2,3%) en Besi (+3,3%) vinden daarom de weg omhoog. Die laatste twee zetten wederom een all time high op het bord.

Naast overnamespeculatie zien de fundamentals er voor de chipsector goed uit. Zowel voor de auto-industrie als consumentenelektronica is er een tekort aan chips. Dit geeft de chipmachinemakers de macht om extra hoge prijzen te vragen en dat komt de marges ten goede.

Op de aandelenmarkt gaat het goed, maar op de cryptomarkt gaan werkelijk alle remmen los. De bitcoin stijgt 12% op het bericht dat Tesla (+1,5%) een positie van $1,5 miljard heeft ingenomen. Dit is een flinke positie, want de totale marktwaarde van de grootste digitale munt ter wereld bedraagt circa $650 miljard.

Als een complete verrassing komt dit bericht overigens niet. In diverse tweets liet Musk eerder al weten zeer gecharmeerd te zijn van bitcoin. Hij zei een week geleden nog dat de digitale munt op het punt staat om breder geaccepteerd te worden onder professionele beleggers.

Eric Turner, Vice President van onderzoeksbureau Messari, zegt dat deze investering van Tesla een gamechanger kan betekenen voor Bitcoin. Nu een van de grootste technologiebedrijven ter wereld toetreedt, zullen er volgens hem vermoedelijk meer partijen volgen.

Dit kan ertoe leiden dat Bitcoin wereldwijd geaccepteerd wordt als betaalmiddel. Zo ver is het echter nog niet. Zolang de extreme koersschommelingen aanhouden, is het gebruik van digitale munt problematisch.

