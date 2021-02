De nabeschouwing met AkzoNobel

U ziet ook dat de hebberigen, die op een hoger bod van AkzoNobel hadden gerekend, op de blaren zitten. Wat denkt u: zijn ze nu bij AkzoNobel op Zoom of in Teams aan het highfiven dat die hun erfvijand een dure overname hebben aangesmeerd? Wie weet :-)

PPG en AkzoNobel hebben er een moois wedstrijdje van gemaakt met de overname van Tikkurila. Eerst boden de Amerikanen €25, toen een daalder hoger, toen was daar AkzoNobel zomaar met €31,50 en toen was daar PPG weer meer €34. Dat wordt het dus, koers noteert er nu twee duppies onder en dat is het dan - ofwel, game over.

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

