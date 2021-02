BeursVandaag: Altijd wat

Buiten is het wit en guur, maar op de beurs kleurt alles weer groen en brandt de kachel.

De networks geven geen reden voor de stijging, terecht. Het stijgt omdat het stijgt. Er wacht ons een drukke cijferweek op het Damrak met Unibail, Heineken, Adyen, ABN Amro, ING, Randstad, Aegon, ArcelorMittal, Relx, Aperam, SBM Offshore en Brunel. Vandaag niet, maar vanaf woensdag is het kluitjesvoetbal.

Royal Dutch Shell komt donderdag met een strategie-update en verder leest u alles in mijn vooruitblik van gisteren. Die is wel enigszins achterhaald, kijk maar. Donderslag bij heldere hemel! KIA staat -14,5% en Hyundai -5,6%. Of Apple nou wel of niet aan een auto werkt, het concern houdt niet publiciteit.

Hyundai, Kia shares dive as automakers puncture investor dream of Apple car tieup https://t.co/fBkWOuavws pic.twitter.com/tvvC8SkUzF — Reuters Business (@ReutersBiz) February 8, 2021

Nog meer? Ja er is Frans drama met Veolia dat voor €7,9 miljard Suez wil overnemen en Dialog biedt $6 miljard voor Renesas, ofwel er is chipfantasie. Als u nog meer sensatie zoekt, deze meneer is weer bezig. U maf één keer raden wat de koers doet.

?? Who let the Doge out ?? — Elon Musk (@elonmusk) February 7, 2021

Laatste nieuws, als AkzoNobel aandeelhouder zou ik hier blij mee zijn. Het werd echt te gek, PPG mag nu Tikirula kopen voor het lieve sommetje van €34 per aandeel, waar ze met €25 startte. De waardering gaat volgens mij richting 40 keer de winst, maar dat moet ik opzoeken. Alsof het een chipper is in ieder geval.

08 Feb - 08:04:28 [RTRS] - AKZO NOBEL NV - AKZONOBEL NO LONGER INTENDS TO ACQUIRE TIKKURILA AND CONTINUES TO FOCUS ON GROW & DELIVER STRATEGY

Marktbreed ziet het er zoals gezegd goed uit, de AEX heeft nog wel altijd top 667,85 staan om de opgaande trend te valideren.

Azië kleurt groen, net al de Amerikaanse futures, Brent stond even boven $60, de dollar doet het net boven 1,20 en bitcoin flirt met $40.000. De boel ziet er weer bullish uit.

Het gaat heel geniepig en langzaam, maar zo langzamerhand is er zelfs onder Europese AAA-rentes sprake van een korte opgaande trend. De VS gaat al een tijd wat harder.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

08:04 Detacheerders zien omzet stijgen ondanks coronacrisis

07:58 Japanners azen op Apple-chiptoeleverancier Dialog

06:45 Veolia wil concurrent Suez opkopen voor 7,9 miljard euro

07 feb 'Krachtig steunpakket VS nodig voor banengroei'

07 feb Cijferhausse op beurzen, op Damrak onder andere ING en ABN AMRO

07 feb Bevoorrading supermarkten verloopt goed ondanks winterweer

07 feb 'Britse export naar EU bijna twee derde lager in januari'

07 feb 'Meeste Porsche-verkopen zullen over tien jaar elektrisch zijn'

07 feb Thuiswerkers besteden 400 miljoen euro aan kantoorproducten

07 feb Maaltijdbezorgers schrappen bezorgdiensten door winterweer

07 feb 'Britse regering overweegt belastingverhoging techbedrijven'

06 feb Supermarkten schrappen bezorging boodschappen om sneeuwval

06 feb 'Pauze in gesprekken met Hyundai over Apple Car'

06 feb VS steunen nu wel benoeming Nigeriaanse tot hoofd WTO

05 feb 'Zwitserse bank UBS wil bonuspot voor bankiers flink verhogen'

05 feb Hoop op extra coronasteun stuwt aandelenbeurzen New York

05 feb IMF: kloof rijk en arm groeit door beschikbaarheid vaccins

05 feb Lagerhuis VS keurt begroting goed, steunpakket Biden dichterbij

05 feb VS gaan handelstarieven voor de Europese Unie herzien

05 feb Justitie VS laat Ford-onderzoek zitten

05 feb Faillissement Miss Etam aanstaande na uitblijven loonbetaling

05 feb Biden: Amerikaanse economie zit nog altijd in de problemen

05 feb Essent doet Belgische tak van de hand

05 feb WHO roept alle farmaceuten op te helpen met vaccinproductie

05 feb Duitsland blijft pijpleiding Nord Stream 2 'vooralsnog' steunen

05 feb AEX sluit met klein verlies ondanks koerswinst Shell

Analistenadvies luidt:

ABN Amro: naar €9,50 van €8,50 - Citigroup

Ahold delhaize: naar €25 van €26 - HSBC

CM.com: naar €30 van €20 (hold) - Jefferies

De AFM meldt deze shorts zonder Unibail dit keer en bij Aegon zijn ze allemaal afgebouwd: 0,0%. Iets met Amerikaanse rente wellicht...?

De agenda:

08:00 Duitsland industriële productie dec +0,7% MoM

18:00 Vastned Retail Belgium Q4-cijfers

En dan nog even dit

Kijk aan, er is overnamefantasie, Franse overnamefantasie welteverstaan:

Veolia offered to buy French water utility Suez SA in a deal that values its rival at $13.6 billion, opening another chapter in a saga that has gripped the French business world https://t.co/K44P1JOiB1 — Bloomberg (@business) February 7, 2021

Er is nog chip overnamefantasie:

Chip designer Dialog confirms $6 billion Renesas offer talks https://t.co/kyAhKNl5Do pic.twitter.com/9AT22uRsOF — Reuters Business (@ReutersBiz) February 7, 2021

Jaja:

Brent approaches $60/bbl as supply cuts, stimulus hopes lift prices https://t.co/6tkVqF7il0 pic.twitter.com/rkgc4Xdd7T — Reuters Business (@ReutersBiz) February 8, 2021

Het is weer zo ver:

Dogecoin rose to all-time high Sunday, as Elon Musk tweets “Who let the Doge out” https://t.co/LCUaO40a0R — Bloomberg Markets (@markets) February 8, 2021

Nog eentje:

What goes up must come down: From Jan 11th-27th, an equally weight basket of “Wall Street Bets” stocks were up 587%. A cumulative return that almost any manager would be thrilled to claim over their entire career. Since Jan27th, same basket of stocks down >60%, SRP has calculated pic.twitter.com/czlpSiEnoj — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 7, 2021

Dit is zeg maar de (marktgewogen) S&P 500 van Japan, waar de Nikkei 225 de Dow Jones (van iedereen aandeel één) van het land is:

Japanese stocks gained, with the benchmark Topix Index set for its highest close since 1991 https://t.co/nTgV7r45GR pic.twitter.com/at2RcfpKi3 — Bloomberg Markets (@markets) February 8, 2021

En nog even dit, met dank ook aan die olieprijs:

The bond market is starting to take note, w/ 30-year (1.97%) and 10-year (1.17%) treasury yields at their highest levels since last Feb/Mar.



Charting via @ycharts pic.twitter.com/w5JpfqHbs5 — Charlie Bilello (@charliebilello) February 6, 2021

Veel plezier en succes vandaag.