Verschil dames en heren wordt groter

Hoewel beide seksen nog steeds behoorlijk in de min staan in de Turbocompetitie, zijn de heren in januari wel beter gaan presteren dan in de laatste maanden van 2020. Mannen staan gemiddeld 6,3% in de min, waar dit de afgelopen maanden tussen de -7,5% en -8,5% schommelde. Vrouwen schrijven nog steeds een min van 11,5%. Zeeuwen hekkensluiter Kijken we naar regionale spreiding, dan is Limburg de provincie waarvan de inwoners het minst slecht presteren: zij schrijven een min van 3,4%. De Zeeuwen zijn hekkensluiter (-10,2%). Net als vorige maand gaan de hardlopers aan kop als het gaat om sport beoefenen. Zij staan 5,6% in het groen. Beoefenaars van alle andere sporten staan in de min, met de hockeyers (-21,5%) onderaan. Maandwinnaar januari Over de maand januari heeft de heer Dam onder spelnaam Lord Pluto het hoogste rendement behaald: maar liefst 105%. Hiermee wint hij een iPad; van harte gefeliciteerd!

