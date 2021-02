‘Wegblijven van alle emotie levert uiteindelijk het meeste op’

Het uitschakelen van alle emoties levert uiteindelijk het beste beleggingsresultaat op. Daar is Paul Kramer, directeur-eigenaar van Index Capital Vermogensbeheer, dat zich volledig richt op indexbeleggen, van overtuigd. De partij sleepte in 2020 de Gouden Stier-jaarprijs binnen in de categorie Vermogensbeheer.

De Bredase vermogensbeheerder werd in 2012 opgericht heeft inmiddels zo’n 400 miljoen euro toevertrouwd vermogen. De jury van de Gouden Stier roemde het no nonsense-beleid, de goede resultaten en de lage kosten.

Volgens Kramer heeft indexbeleggen de toekomst. "Het voorspellen van beurzen is onmogelijk. Onze overtuiging is dat wegblijven van alle emoties en de waan van de dag op lange termijn het beste werkt. Dan maakt een slechte dag, een slechte maand of zelfs een slecht jaar niet uit."

Koop gewoon de hooiberg

De producten van Index Capital zijn gebaseerd op het gedachtegoed van wijlen John C. Bogle, de bekende Vanguard-oprichter en indexpionier. Bijna iedere belegger kent wel zijn uitspraak ‘Don't go looking for a needle in a haystack - just buy the haystack’, ofwel: waarom moeilijk doen en kosten maken om de juiste aandelen te vinden als u de gehele index kunt kopen?

Net als Bogle dat was, is ook de befaamde Warren Buffett enthousiast over indexbeleggen. Niet voor niets adviseert hij in zijn testament zijn familie na zijn dood voor indexbeleggen te kiezen.

Eenvoudig

De populariteit van indexfondsen en ETF’s in het bijzonder is de laatste jaren flink toegenomen. Geen verrassing, als je het Kramer vraagt.

"Volgens ons is het de eenvoudigste manier om direct breed gespreid te zijn en een positief rendement te maken. Natuurlijk zullen actieve beleggers het zo nu en dan beter doen, maar als je op lange termijn kijkt, zullen indexbeleggers in 8 van de 10 jaren de actieven verslaan."

Iets anders dat volgens Kramer ook zeker is, is dat markten altijd herstellen, ook na de zwaarste crash.

Impact coronacrisis

"Toen de coronacrisis uitbrak, was het helemaal zaak om de emoties te bewaken", zegt hij. Wij hebben al onze klanten gebeld. Vooral degenen die wat zenuwachtig werden vonden dat prettig. Het merendeel bleef gewoon zitten. Van de vierhonderd klanten die we inmiddels hebben, is slechts een handjevol uitgestapt. En die hadden daar goede redenen voor."

"Aan de andere kant mochten we ook veel nieuwe klanten verwelkomen. Zij dachten; 'dit is het moment, nu ga ik instappen'. Het waren mensen van jong tot oud; ondernemers van nog geen 30, maar ook mensen van in de 80. Ook met de oudere klanten hebben we videogesprekken gevoerd. Dat is wel iets wat echt is veranderd. Voorheen had ik de overtuiging dat we mensen persoonlijk moeten zien, maar eigenlijk kan het online ook prima. Veiligheid en gezondheid staan voorop."

Kosten

Kosten gaan ten laste van het rendement van de klant, dat weten we allemaal. In het juryrapport van de Gouden Stier staat te lezen dat de kosten bij Index Capital tot de allerlaagste in de markt behoren. Hoe krijgen zij dat voor elkaar? De sleutelwoorden zijn automatisering en productselectie.

Kramer: "We hebben veel geïnvesteerd in IT-systemen, zodat bijna alles geautomatiseerd gaat, bijvoorbeeld het klant worden bij Index Capital en het bewaken van het beleggingsprofiel. Ook de doorlopende selectie van juiste indextrackers dragen bij aan het verlagen van de kosten."

Vermogensplanning

Natuurlijk blijft persoonlijk contact belangrijk. “We vinden het vanzelfsprekend dat wanneer een klant een vraag stelt, hij of zij direct bij ons terecht kan, dan wel telefonisch dan wel - als het weer kan - in het echt.”

“Naast vermogensbeheerder zijn wij namelijk ook financieel planners. Al onze medewerkers hebben een achtergrond in private banking: we kunnen op het gebied van vermogensplanning het gehele pakket verzorgen. Iedereen met een vrij belegbaar vermogen van tenminste 250.000 euro kan bij ons terecht."

Groen beleggen

Merkt Kramer dat de vraag naar duurzaam beleggen bij klanten groeit? "Ja, die vraag zien wij zeker."

"In december vorig jaar hebben we alle profielen omgezet naar een duurzame variant; tegenwoordig is er namelijk van iedere wereldwijde index ook een groene variant. Wij vinden dat een logische keuze. Bovendien hebben we de kosten op die manier verder kunnen verlagen met 0,11% op jaarbasis."

