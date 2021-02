BeursVandaag: Het kan altijd nog gekker

Goedemorgen, schenkt u nog maar even een bakkie in. Is de Darth Vader of Shorts een mooie naam?

I am become meme,

Destroyer of shorts — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021

Het is zowaar een keer rustig voorbeurs. De futures open gewoon weer hoger (tot ze ooit weer gewoon lager openen), de afbraak van bekende aandelen in de VS gaat door, niet bij ons maar in het buitenland is een handvol cijfers en er is een beursgang van een video-app in Hong Kong. Alweer, Party like it's 1999.

Nu wordt het interessant: Tencent (+0,3%, wellicht al ingeprijsd...?) heeft hier een 21,6% belang in wie heeft er ook alweer 30,9% van Tencent? Juist, Prosus. Kuaishou is één klap $4,5 waard vandaag.

Correction: Chinese short-video startup #Kuaishou surges as much as 200% in its Hong Kong debut after raising $5.4 billion in the world’s biggest tech #IPO since Uber.



A previous tweet said it soared by 94%. https://t.co/mQWIQo9scJ pic.twitter.com/lzeTpgvHSt — Bloomberg (@business) February 5, 2021

Marktbreed ziet het er weer goed uit, maar AEX heeft nog wel top 667,85 staan om de opgaande trend te bevestigen. Voor de Heineken fans: Carlsberg heeft licht tegenvallende cijfers, maar hoopt dit jaar op 3-10% winstgroei, áls. Die als kunt u raden. BNP Paribas is er ook en dat staat le pot du strop flink te vullen.



U moet de dalers weer zoeken.



De rentes houden nog even de kaarten tegen de borst.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:29 Video-app Kuaishou schiet omhoog bij beursdebuut in Hongkong

07:18 Bonden: werknemers vrezen corona op te lopen op werkvloer

04 feb Record op Wall Street na meevallende uitkeringsaanvragen

04 feb Instagram haalt honderden gestolen accounts offline

04 feb Ford verlaagt productie populaire pick-up om chiptekort

04 feb Braziliaans mijnbedrijf betaalt miljarden om dodelijke dambreuk

04 feb Denen gaan eerste 'energiehub' bouwen in Noordzee

04 feb Adviesbureau McKinsey schikt voor 573 miljoen om opiatencrisis VS

04 feb Unilever onderuit op lichtrood Damrak

Analistenadvies luidt als volgt en ja, dat koersdoel Unibail heb ik drie keer nagelezen, maar dat is wat Reuters geeft. De PostNL-analist van Jefferies komt ook even door, zeg: wat een verhoging. Nu nog...? Ja, zie vooral het koersdoel. Komt net door, ING serveert TomTom af.

Unibail: naar €21,20 van €18,90 - Citigroup

PostNL: naar buy van hold en naar €4,50 van €3 - Jefferies

TomTom: naar hold van buy en naar €9 van €10 - ING

Aedifica: starten met buy en €119 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts en bij Unibail nemen ze niet meer af, maar het verschuift nog wel:

De agenda met een handvol cijfers die niet al te interessant zijn voor de brede markt en het Payroll Report, de maandelijkse Amerikaanse werkgelegenheidscijfers:

07:00 BNP Paribas Q4-cijfers

08:00 Carlsberg Q4-cijfers

08:00 Orange Belgium Q4-cijfers

08:00 Sanofi Q4-cijfers

08:00 Duitsland fabrieksorders dec -1,5% MoM

14:30 VS Non Farm Payroll Report jan +85K

14:30 VS loongroei jan +0,3% MoM

14:30 VS werkloosheidspercentage jan 6,7%

14:30 VS handelsbalans dec -67,4B

En dan nog even dit

Het gaat maar door:

The Dow and S&P 500 extended their rally to a fourth straight day. A batch of upbeat earnings reports, a drop in weekly jobless claims, and hopes of further progress on President Joe Biden’s $1.9 trillion relief package boosted the market. More here: https://t.co/05VkQc8Zr1 pic.twitter.com/9WrPknwrxB — Reuters Business (@ReutersBiz) February 5, 2021

Ik weet niet of dit harder dan tech gaat, maar hard gaat het:

The Russell 2000 Index (small caps) is up a staggering 122% since the low back in March! pic.twitter.com/hJ8znUqvJB — jeroen blokland (@jsblokland) February 4, 2021

Dit, uiteindelijk gaat het om omzet en winst en Big Tech levert al jaren. Daarmee bevestigt ze iedere keer weer grote koersstijgingen en hoge waarderingen:

The only thing better for Big Tech than the normal economy is the pandemic economy. #Amazon, #Facebook and #Alphabet have earned >$90bn in combined annual profits in 2020. https://t.co/GzlNcZ3CCA pic.twitter.com/0tJcJmOfXU — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 4, 2021

Omzet en winst komt u hier niet tegen. Dan is het puur prijsactie en een zero sum game. Vorige week vrijdag was het hoogtepunt van de frenzy en het eindigt zoals altijd weer met steun op nul:

Dit wist ik niet, leuk Corné van Zeijl heeft het vandaag in het keurige FD over wie achter de kudde aan loopt, loopt door de stront. Het is wel zo...

In the case of GameStop, the "little guy" was left holding the bag while their "partners" (the billionaires and media celebrities who egged them on) got away scot-free. — Charlie Bilello (@charliebilello) February 4, 2021

Dit weet ik wel.

#Gamestop -27% en de Bekende Grafiek tekent zich weer af. Altijd weer. En nog over (new paradigm) dat kleine beleggers Wall Street aan het overnemen waren. pic.twitter.com/9xu0lmjGi3 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 4, 2021

En ik heb ook nog wijsheden :-)

Hopen is verkopen, zeggen we op de beurs https://t.co/XRkIEqzYL2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 4, 2021

Gelukkig doen mensen ook nog verstandige dingen met hun geld, zou ik bijna zeggen, maar de proef op de som is als de beurs daalt.

Inflatie is just around the corner?

Oil prices rise to highest in a year on U.S. growth optimism, crude supply restraint https://t.co/OEahZbwXwZ pic.twitter.com/1EN0L28BZ6 — Reuters Business (@ReutersBiz) February 5, 2021

Er gaat ook nog niet-tech naar beurs - die ziet er op het eerste gezicht heel erg hogemargerig uit - of is dit juist weer vegan- en duurzaam verantwoord enzo? Anyway, $10 miljard voor yoghurt, het mag er zijn.

Yogurt maker Chobani is laying the groundwork for an initial public offering, targeting a valuation of as much as $10 billion, people familiar with the matter said https://t.co/VxTXGNVjoM — The Wall Street Journal (@WSJ) February 4, 2021

Nog één ding, vergeet nooit uw risico. Van der Moolen, voor de oude rotten onder ons. Een oud hoekmanbedrijf dat de overgang van fysieke naar digitale handel compleet mistte. Gekoppeld aan een megalomaan en big spending management...

Veel plezier en succes vandaag.