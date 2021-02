TA: Nederlandse rente draait

De rente draait langzaam omhoog. Dat valt samen met een aantrekkende inflatie

Voor het eerst in lange tijd is er weer sprake van inflatie. Onlangs werd bekend de inflatie in de eurozone afgelopen maand fors is gestegen, Na een min van 0,3% in de laatste maanden van 2020, kwam de inflatie in januari uit op een plus van 0,9%.

Overigens werd de hoogste inflatie in ons eigen land gemeten: de geldontwaarding in Nederland bedroeg in januari 1,7%.

Economische groei met inflatoire druk

Gaan we weer naar een periode van economische groei met inflatoire druk? Je zou het bijna concluderen. Vast staat wel dat de recente inflatiecijfers invloed hebben op de renteontwikkeling.

De Nederlandse 10-jaars kapitaalmarktrente was de afgelopen maanden al flink gestegen. Na een dieptepunt van -0,55% op 11 december 2020, noteert de rente nu rond de -0,37%.

Of de rente hiermee anticipeerde op een oplaaiende inflatie is niet duidelijk. Onderaan deze column een uitleg over het fenomeen rente. Ik heb op deze plaats eerder vergeefs een rentestijging voorspeld.

Negatieve rente

Deze keer bekijk ik de technisch status van de Nederlandse kapitaalmarktrente, zowel op korte als op lange termijn. Na een langdurige en meerjarige periode van rentedaling, was er de afgelopen twee jaar sprake van een negatieve rente, dus onder 0%.

Voor het eerst in de geschiedenis ontvingen beleggers (in 2019 en 2020) voor het uitlenen van geld aan de Nederlandse staat geen vergoeding. Desondanks lijkt de rentedaling technisch op zijn laatste benen te lopen, hetgeen mede wordt geprikkeld door een oplopende inflatie.

Ik denk dat we aan de vooravond staan van een spannende ontwikkeling. Enerzijds signaleren we een combinatie van oplaaiende inflatie en stijgende rente. Anderzijds de economische fall out van de coronapandemie.

Korte termijn: Rente test weerstand -0,39%

Het technische plaatje van de Nederlandse kapitaalmarktrente krult langzaam omhoog. De neerwaartse trend is verlaten. Vervolgens heeft de rente ook enkele hogere koersbodems gevormd.

Thans test de rente de weerstand van -0,39% (de top van november). Er ligt steun op -0,55% (de bodem van 11 december 2020).







Lange termijn: Rente vormt bodem

De dalende trend van de Nederlandse rente verliest duidelijk aan kracht. De rente vormt binnen de dalende trend een potentieel hogere bodem. Dit signaleert dat het technische beeld opwaarts kan draaien.

Voor een nieuw signaal naar boven moet de Nederlandse rente eerst uit de dalende trend breken.

Pas bij een uitbraak en slotstand boven de weerstand van -0,09% (gevormd op 5 juni 2020) komt er meer opwaarts potentieel vrij.

De steun ligt rond -0,67% (het dieptepunt van begin 2020).





Wat is rente?

Rente is de vergoeding die wordt ontvangen voor het uitlenen van geld. Partij A leent geld uit aan partij B. De rente wordt dan betaald door B aan A. In dit voorbeeld is de Nederlandse overheid partij B. Partij A leent geld uit aan B door Nederlandse staatleningen te kopen.

De uitleners van geld (partij A) aan de Nederlandse staat (partij B) ontvangen daar doorgaans een vergoeding (rente) voor. Staatleningen zijn verhandelbaar op de financiële markten. In het spiegelbeeld van een dalende rente zullen obligaties doorgaans in prijs stijgen en vice versa.



Rente heeft meerdere functies. Ten eerste is rente een vergoeding aan de uitlener voor het ter beschikking stellen van zijn geld, vergelijkbaar met huur.

De tweede functie is het ontmoedigen van te late betaling: hoe langer met terugbetaling wordt gewacht des te hoger de schuld wordt door het berekenen van rente. Ten slotte biedt de rente een compensatie voor de inflatie gedurende de looptijd van de lening.