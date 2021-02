Slotcall: Negatieve cijferontvangst

De rentes gaan in een brede lijn omhoog. Met name de Britse vergoeding op tienjaars staatspapier (+7 basispunten) loopt stevig op.

Het meest teleurstellend is de zwakke outlook. TomTom rekent voor dit jaar op een omzet van circa €545 miljoen en dat is maar fractioneel meer dan rampjaar 2020.

Locatietechnologie (-14% YoY), dat normaal gesproken de groeimotor is, kan dit niet compenseren. Een lichtpuntje is de nettokaspositie van €372 miljoen. Hierdoor kan TomTom het aandeleninkoopprogramma nog hervatten.

Brekend! #Shell heeft jaarcijfers en het dividend gaat 4% omhoog naar $0,1735 per aandeel per kwartaal. Verder moet ik nog door alles heen #AEX pic.twitter.com/sTZpNeLXo1

Arend Jan is vooral enthousiast over de dividendverhoging.

CEO Ben van Beurden rekent in de tweede jaarhelft op een fiks herstel van de olievraag. Ook de behoefte naar gas zal volgens de topman nog toenemen, omdat landen afstappen van kolencentrales en in gas een goed alternatief zien.

Zoals verwacht rapport Royal Dutch Shell (-1,5%) een recordverlies van $21,7 miljard over het afgelopen boekjaar. Door de coronacrisis staan vliegtuigen massaal aan de grond, gebruiken we minder de auto en draait de industrie op halve kracht.

Het bedrijf heeft last van de zwakke dollar, waardoor de omzet over het gehele jaar met 2,4% afnam. Hiervoor gecorrigeerd resteert er nog een kleine plus van 1,9%. Vooral de winstgevendheid staat door het negatieve valuta-effect onder druk.

De AEX (-0,3%) is vandaag de zwakst presterende beurs van Europa. De hoofdschuldige is Unilever (-5,7%). De markt kan de vierdekwartaalcijfers van de multinational niet bepaald waarderen.

