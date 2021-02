Tracker Tips: Ouderdom heeft de toekomst

De uitrol van meerdere vaccins en het vooruitzicht van heropening van economieën wereldwijd geeft een steun in de rug op het gebied van producten en diensten die een groeiende oudere bevolking ondersteunen.

Het sentiment in de zogeheten vergrijzende zorg is de afgelopen maanden verbeterd door meer vertrouwen in een goede afloop van de coronacrisis.

AGED

De iShares Ageing Population UCITS ETF met gepaste ticker AGED op de beurs van Milaan of 2B77 op Xetra met isincode IE00BYZK4669 speelt op dit thema in. Onderliggende aandelen in de tracker op het vlak van gezondheidszorg, vrije tijd en financiële instellingen zijn weer in trek.

Deze ETF volgt de STOXX Global Aging Population-index, een thema waarvan verbonden vermogensbeheerder BlackRock zegt dat het mogelijk wordt versterkt door lage geboortecijfers sinds het begin van de coronapandemie.

Acht van de tien grootste belangen in AGED bevinden zich in de gezondheidszorg, waarvan de grootste Fate Therapeutics, Denali Therapeutics en Crispr Therapeutics zijn. De drie bedrijven hebben een weging binnen de ETF van respectievelijk 1,08%, 0,93% en 0,92%.

Geografisch gezien heeft de VS met 51% de grootste weging gevolgd door Japan met 7,5%, het VK met 5,1% en China met 4%. Andere posities in de mand zijn afkomstig uit landen als Zwitserland, Australië, Frankrijk, Canada, India en Taiwan.

Volgens gegevens van ETF-dataspecialist Ultumus zag de iShares Aging Population ETF (nu zo’n $600 miljoen) zijn vermogen onder beheer met 50% toenemen dankzij een instroom van $200 miljoen dit jaar.

De ETF bestaat nu 5 jaar en bovenstaande grafiek laat zien dat op basis van introductie in 2016 een totaalrendement van 41% is behaald. Voor beleggers die op zoek zijn naar actuele thema’s is deze tracker wellicht een interessante toevoeging in de beleggingsportefeuille.