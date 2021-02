En wat plugt Elon Musk vandaag? Dit:

Bericht delen via:

Een paar dagen geleden zei hij nog voorlopig even niet te twitteren. Wie ben ik om iets van deze grootheid te vinden, maar scherp zeilen doet hij (wat ik zelf als beurssensatiemannetje natuurlijk erg leuk vind). Of het wijsheid is van Musk? Ik ben bang dat hij vele argeloze verafgoders tot puur gokwerk aanzet.

Van mij krijgt u in ieder geval geen koersenpagina en score. Die vraagt u ook maar aan de heer Musk.

Dogecoin is the people’s crypto — Elon Musk (@elonmusk) February 4, 2021

U krijgt het al van Erik Mauritz en BNP Paribas. Wat denkt u, haalt Musk wel of niet het bloed onder de nagels van toezichthouder SEC vandaan? Ik durf het niet te zeggen.

Raad eens wie terug is op Twitter? pic.twitter.com/WEfk26mHPd — Erik Mauritz (@erikmauritz) February 4, 2021

Voor de meeste mensen is op de beurs greed not very good.