BeursVandaag: Olies & Unies!

misschien was een kleine rectificatie over de misinformatie die IEX in het verleden inzake shortinterest op Fugro heeft gepubliceerd wel op zijn plaatst geweest?



Deze vraag aan IEX kwam naar boven in het FUGRO forum, aangezien IEX.nl de beleggersgemeenschap via het quoten en publiceren van foutieve Shortsell.nl cijfers dus vrij lang verkeerde informatie heeft voorgeschoteld ...klein excuus'je waard?



In ieder geval is het goede nieuws dat de open short-interest bij FUGRO al een tijd maar 0,6% is, in plaats van die hier gepubliceerde 6,53% short.

:)