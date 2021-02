BeursVandaag: Olies & Unies!

Vlakke markt, maar ik val met de deur in huis.

Royal Dutch Shell komt net door en verhoogt het dividend naar $0,1735 per kwartaal per aandeel. Verder maakt Olies een kwartaalverlies bekend van ruim $4 miljard, mede door weer een afschrijving. Moeizaam, het is al dan niet vertrouwen op het gogme en rekenvernuft van Shell. Over een week is er de nieuwe strategie.

Dat is tegelijk met Unilever, dat aan de verwachtingen voldoet. Het is allemaal niet heel erg spannend, maar geen geklaag over tegenzittende valuta - en dat was er echt wel in 2020. Degelijk dan maar?

Sterk gedaalde (hoe kan het ook anders in de automotive sector) omzet en winst over 2020 TomTom vallen toch nog tegen. Hier meteen de outlook, die ook niet spettert.

Marktbreed gebeurt er eigenlijk niet zoveel, Na een min oif meer vlak Wall Street gisteren, neigen de koersen nu wat lager. Qualcomm deed nabeurs New York -6,7% op cijfers.

Bitcoin doet +2,4%, maar verder is er echt niks te zien.

De rentes neigen hoger.

07:48 American Airlines stuurt personeel voor tweede keer weg

07:43 'Chinees Ant Group bouwt samenwerking met banken af'

07:43 PlayStation-maker Sony uitblinker in lagere Nikkei

03 feb Explosieve groei voor maaltijdbestelbedrijf Grubhub

03 feb Coronacrisis blijft mensen naar internetmarktplaats eBay lokken

03 feb Google-moeder Alphabet maakt koerssprong op Wall Street

03 feb Verkoop seksspeeltjes neemt flink toe in coronatijd

03 feb EU verwacht alle problemen rond Iers brexitprotocol op te lossen

03 feb Google wil tests uitvoeren met inzet drones bij branden

03 feb Bayer sluit deal van 2 miljard dollar in Roundup-kwestie

03 feb Ook Nederlandse beleggers stortten zich op GameStop

03 feb Draghi-effect stuwt banken Italië, vastgoed onderuit op Damrak

KPN: naar €2,90 van €2,70 - JP Morgan

Randstad: naar €61 van €60 - Credit Suisse

08:00 TomTom Q4-cijfers

08:00 Royal Dutch Shell Q4-cijfers

08:00 Unilever Q4-cijfers

08:00 Euronav Q4-cijfers

08:00 Deutsche Bank Q4-cijfers

08:00 Infineon Q4-cijfers

08:00 Royal Mail Q4-cijfers

08:00 Total Q4-cijfers

08:00 Nokia Q4-cijfers

13:00 BOE rentebesluit 0,10%

14:00 Ford Q4-cijfers

14:00 Merck Q4-cijfers

16:00 VS Fabrieksorders dec +1,8% MoM

22:00 Gilead Q4-cijfers

22:00 Snap Q4-cijfers

WATCH: The Dow and S&P 500 ended slightly higher, registering a third straight session of gains https://t.co/MHh15HLsIA pic.twitter.com/k20uV0mpIL — Reuters Business (@ReutersBiz) February 4, 2021

Wat valt hier nog over te zeggen?

Air France, unions rail against EU bailout conditions https://t.co/ZrdBkhrGjy pic.twitter.com/j7nWDqYnuU — Reuters Business (@ReutersBiz) February 4, 2021

Knijp nog maar even goed in uw arm:

Deutsche Bank swings to annual profit, beating expectations https://t.co/7V1CuXynge — CNBC (@CNBC) February 4, 2021

Nog even hierover, wel de schuld bij uzelf zoeken als u op een gierend verlies staat.

Nog iets, houd op over toezicht, regels, wetgeving en dat gemene Wall Street. Populair gezegd zoekt Jan met de Pet zélf grootste 100% ongecontroleerde markten (coins) en krankzinnigste aandelen(koersen) op. Want: #greed https://t.co/FQrzogmLUW — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 3, 2021

Want gokken zit de mensheid nu eenmaal in het bloed:

"When you have more platforms like Robinhood that encourage you to be more active and trade more, you're going to end up losing this game," @AswathDamodaran says. More trading activity leads to more financial hurt he explains. https://t.co/5NxDBBDsIj pic.twitter.com/N1qfgNXAeG — CNBC (@CNBC) February 4, 2021

Dat is dan ook voor het eerst?

Oil rises after OPEC+ alliance of major producers maintains oil output cuts https://t.co/UBhcX5Wc5q pic.twitter.com/WH2m9lWafW — Reuters Business (@ReutersBiz) February 4, 2021

Hier ben ik wel even stil van, Als u daar nou ook nog Tesla, Facebook en Berkshire Hathaway bij op telt..

At $7.1 trillion, the combined market cap of Apple, Microsoft, Amazon, and Google is greater than the GDP of every country in the world with the exception of the US and China.$AAPL $MSFT $AMZN $GOOGL



Charting via @ycharts pic.twitter.com/4Z12avo92A — Charlie Bilello (@charliebilello) February 4, 2021

En als Goldman Sachs het zegt?

The wild swings in the price of Bitcoin prove it’s not a real unit of value, though blockchain technology “is here to stay,” according to Goldman Sachs's Sharmin Mossavar-Rahmani https://t.co/YR3vEQ2tGS — Bloomberg Markets (@markets) February 4, 2021

Beschamend wat Den Haag en eigenlijk de hele EU presteert?

Massive chart on the effect of #vaccination in #Israel, which is way ahead of other countries. New cases and hospitalizations of people over 60 are coming down sharply. A blueprint for the rest of the world? Chart via @segal_eran pic.twitter.com/QT9BF7Nybj — jeroen blokland (@jsblokland) February 3, 2021

Nog eentje:

Dit is hoe een bull markt op zijn max er uit ziet.

NB het hoogtepunt in de AEX kwam dus pas een jaar later. pic.twitter.com/ZhACeh3KjB — Corné van Zeijl (@beursanalist) February 4, 2021

Veel plezier en succes vandaag.